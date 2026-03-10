Un nuevo sistema que da frutos al Racing de Ferrol

Antón Escobar y Álvaro Giménez celebran juntos un gol Jorge Meis

“Lo que no funciona, hay que cambiarlo”. Esa premisa es la que ha abrazado en los últimos partidos Guillermo Fernández Romo. El madrileño era consciente de que el Racing de Ferrol necesitaba una modificación, tanto en su esquema como en la forma de entrenar, para conseguir los resultados. El 4-3-3 o el 4-3-2-1 que tanto se utilizó en el pasado no estaba proporcionando los réditos necesarios para acercarse al objetivo que persigue el equipo. Aun así, el técnico quiso probarlos por su propia mano, y tampoco le funcionó.

Por ello, le dio vueltas a la cabeza, especialmente contra el Celta Fortuna, para buscar un cambio de sistema, que no sólo diese mayor estabilidad defensiva, sino que generase un mayor volumen de ocasiones. Contra el filial celeste apostó por una variabilidad en la dos parcelas. Mientras que cuando tenía el balón empleó un 3-5-2, con Álvaro Ramón y Álvaro Juan de carrileros, en el momento del repliegue el equipo pasaba a un 4-4-2 con Ramón ocupando el lateral izquierdo y Pujol, que era el tercer central, el otro carril.

Ese plan le funcionó a la perfección, puesto que en apenas tres minutos ya se había adelantado en el marcador. Con todo, la expulsión de Zalaya truncó que ese experimento aguantase mucho más tiempo. En los siguientes duelos, no se decantó tan claramente por ello, debido a la forma de jugar de sus rivales. Pero, este domingo ante el Cacereño, volvió a probarlo y no pudo salirle de mejor forma.

Salida de balón

El equipo fue mucho más profundo gracias a sus carrileros, tuvo una salida más limpia de balón, pudo morder más arriba y apenas sufrió peligro. Ese, sin duda, era su gran objetivo, con el que había soñado ya en el último entrenamiento. En esa sesión “manejamos diferentes estructuras y jugadores y la sensación que tuvimos es que podíamos tener diferentes caminos para poder ganar”, reconoció tras el duelo. Y así fue, ya que movió y modificó las piezas y lo hizo a la perfección. Sus pupilos “encontraron las situaciones para salir con el balón, con Markel (Artetexe), pues tenía a Tejera en el costado derecho. Esas intervenciones de Álvaro Juan un pelín más alto también sirvieron, como la ayuda de los puntas cuando bajaban a recibir”, indicó Romo y añadió que “los tres centrales también nos permitieron ganar tiempo para salir, con Saúl incorporándose a campo contrario o buscar esa profundidad con los jugadores de banda. Al final, tenemos esa capacidad para adaptarnos a diferentes formas para llegar a la victoria”, resumió.

En principio, parece que tiene la clave para conseguirlo, sólo queda que sus jugadores lo lleven a la práctica durante todos los minutos. Ya se demostró que funciona en casa, ahora queda que pase a domicilio, donde las cosas se complican más. Con todo, como dijo, Álvaro Juan “hay que adaptarse a ello y estar preparados para el juego que queremos hacer, podamos hacerlo o no”. La siguiente prueba será en el derbi ante el Ourense, en el que no podrá contar con un Antón Escobar, sancionado, para jugar con esos dos puntos, pero estarán Martim Tavares o Ekain Azkune para suplir su trabajo y acompañar a un Álvaro Giménez que está demostrando toda su calidad.

Sin duda, el derbi será una gran prueba para comprobar si este nuevo esquema, con esa variantes ofensivas y defensivas, en función del momento del partido, seguirá con esos réditos que pide tanto la afición como el entrenador. Todos saben la importancia de sumar los tres puntos en todos los partidos para seguir peleando por meterse en los puestos de playoff y luchar por ese regreso al fútbol profesional, algo que llevan buscando desde el primer partido de la temporada. De momento, no están donde querían, pero la plantilla confía en que todavía queda mucho por jugarse y que se va a conseguir para alegría de todos los implicados.