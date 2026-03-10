El equipo Genuine del Racing de Ferrol vive una gran experiencia

Parte del equipo Genuine del Racing LaLiga

El equipo Genuine del Racing de Ferrol vivió una experiencia inolvidable en Gijón. El equipo de la ciudad naval se desplazó hasta tierras asturianas para disputar la segunda jornada de LaLiga Genuine Moeve, impulsada por el Sporting, una competición en la que reina la inclusión, el respeto y la deportividad entre todos los clubes.

La representación ferrolana formó parte de los 380 jugadores y jugadoras que practicaron su deporte favorito durante dos jornadas muy intensas en las que fueron protagonistas de la acción y pudieron disfrutar del apoyo de sus familiares, amistades y afición.

En esta dos jornadas, el Racing se midió a la Ponferradina y al Andorra, cosechando una victoria frente al cuadro del Principado (2-1) y una derrota frente al conjunto leonés tras un partido muy emocionante (3-1). En los dos duelos, todos los jugadores siguieron fortaleciendo los lazos que unen al grupo verde y que ponen en práctica los valores de la entidad de A Malata. Asimismo, como apuntó el club “más allá de los resultados, la participación del Racing Genuine volvió a demostrar el esfuerzo, la alegría y la dedicación de todos sus integrantes, apoyados por el cuerpo técnico y acompañantes que hacen posible que el equipo siga creciendo jornada tras jornada”.

Como es habitual, al finalizar esta jornada disputada en Gijón, se produjo la entrega de medallas, siendo uno de los momentos más emotivos de todo el fin de semana. Y es que todos los participantes recibieron un merecido reconocimiento por su participación y demostración de los valores positivos del fútbol. Ahora, el equipo Genuine ferrolano aguarda con ansias esa tercera fase de la liga, que se disputará en Burgos el 30 y 31 de mayo. De esta manera, se seguirá demostrando el compromiso de un modelo de competición en el que este deporte sirve como herramienta de inclusión, convivencia y transformación social, dejando claro que el valor del juego va mucho más allá del resultado que ponga en el marcador al finalizar un partido.