El Racing de Ferrol encuentra la dirección

Jairo Noriega, celebrando el primer gol ante el Cacereño Jorge Meis

Lejos de reducirse, la igualdad que caracteriza el grupo 1 de Primera RFEF aumenta. A falta de once jornadas para el final del campeonato regular, solo cuatro puntos separan a los diez equipos que hay entre la tercera plaza (la que ocupa el Pontevedra) y la duodécima (en la que ahora está el Unionistas de Salamanca). Y entre ellos está el Racing, que con los mismos puntos de los que están en la zona que da acceso a los playoffs ocupa el sexto puesto de la competición.

“Pero la posición en la que estamos no nos puede desviar del camino”, recordó el entrenador racinguista después del partido contra el Cacereño y sin estar pendiente de la clasificación –“no la miré la semana pasada y tampoco lo voy mirar esta... pero me imagino que todo está muy justo”, apunta–. Al contrario, Guillermo Fernández Romo explica que “tiene que ser el camino el que nos lleve a la posición en la que queremos estar al final”.

La manera en la que llegó el triunfo sobre el Cacereño lleva al preparador madrileño a apuntar que “tenemos que seguir en esta dirección”. Y la plantilla que dirige lo respalda al señalar, como hace Álvaro Juan, que “dimos un golpe sobre la mesa. Es la línea a seguir, sumar puntos y vernos arriba para que la moral crezca”. Mientras, Tejera señala que “vamos a intentar seguir en esta línea... pero aún queda”.

Local

Este triunfo, además, llegó en un estadio de A Malata que había visto perder el Racing en su último encuentro, contra el Celta Fortuna a pesar del buen juego hecho. Así que la plantilla verde espera mantener el respaldo de su afición en lo queda de campeonato -“estar juntos de aquí al final de la temporada va a ser clave”, considera Tejera-, un pensamiento que comparte Álvaro Juan al destacar al papel de la hinchada verde. “¡Ya era hora de dar una alegría a nuestra gente en casa!”, recuerda al explicar que “en este tramo de la temporada todos los partidos antes rivales de la zona de abajo son más complicados... Pero esta es la línea a seguir”.

Ahora, de cara al duelo que lo enfrente al Ourense CF este sábado en O Couto, estadio en el que juega la escuadra de la ciudad de As Burgas, el técnico Fernández Romo recuerda que “el modelo a seguir es ser capaces de encontrar la conexión necesaria durante todo el partido”. Así que el preparador apunta que “es un derbi importante y tenemos que hacerlo bien para poder ganar y sumar los tres puntos”.