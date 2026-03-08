Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol juvenil suma su segunda victoria seguida

El conjunto dirigido por Míchel Alonso superó al Atlético Montañeros gracias a un solitario tanto de Diego Rey

Redacción
08/03/2026 18:41
Imagen del encuentro de la primera vuelta entre el Racing juvenil y el Montañeros
Imagen del encuentro de la primera vuelta entre el Racing juvenil y el Montañeros
Patricia G. Fraga
Entre que la victoria de la semana pasada lo despojó de la presión de llevar quince jornadas sin ganar, la mejoría que está experimentando en las últimas semanas y el buen nivel defensivo al que está rayando, el equipo juvenil del Racing parece haber encontrado el camino del triunfo. 

Es lo que le permitió derrotar al Atlético Coruña Montañeros (1-0) y, aunque si situación sigue siendo muy delicada –está a once puntos de la zona de permanencia con solo 21 por jugarse–, al menos demuestra que va a seguir compitiendo hasta el final. Fue un encuentro igualado y de escasas ocasiones. La mejor de la primera parte, de hecho, la tuvo el conjunto visitante en una acción salvada por el portero Rubén Piñón. 

Tras el descanso, el conjunto verde dio un paso adelante y empezó a crear peligro, sobre todo a través de las acciones a balón parado, hasta que en una de ellas logró el gol que le daría la victoria por mediación de Diego Rey. En el tramo final del encuentro, el Racing pudo aumentar su renta aunque, al menos, no sufrió para mantener su ventaja. 

