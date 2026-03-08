El Racing de Ferrol gana y vuelve a sonreír (3-1)

Jairo Noriega celebrando su gol JORGE MEIS

Vuelve a sonreír el Racing, que gracias a la victoria conseguida sobre el Cacereño corta la racha de dos derrotas que acumulaba. Pero sobre todo lo hace porque vuelve a acercarse a las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda –tiene los mismos puntos que el quinto clasificado, pero con peor “average” y, además, después de completar un partido a buen nivel–. Fue la mejor manera de empezar un mes en el que espera volver a meterse en la zona deseada para mirar con optimismo el tramo final de la liga regular antes de lo decisivo.

Dos goles marcados antes de que se llegase a los diez minutos de partido –el primero de Antón Escobar, anulado por un fuera de juego previo; el segundo, de Jairo Noriega, que sí fue válido– dieron cuenta del ímpetu con el que el Racing saltó al terreno de juego. De hecho, estas dos no fueron las únicas llegadas que realizó a la portería contraria en los compases iniciales, porque otra vez Antón Escobar, Álvaro Juan o Álvaro Giménez tuvieron la posibilidad de aumentar la ventaja racinguista ante un adversario que cuando llegaba a la portería rival era por los errores del contrario.

En este panorama más o menos plácido, lo único que le preocupaba al equipo ferrolano era saber cuándo iba a llegar ese segundo tanto para tranquilizar incluso más su situación. Su volumen de acercamientos al área rival fue muy grande, pero las ocasiones que fue capaz de generar no fueron muchas ni muy claras, así que el encuentro discurrió sin demasiados sobresaltos... sobre todo porque la escuadra visitante tampoco era capaz de llegar con peligro al área racinguista durante la primera parte del duelo.

Al conjunto de la ciudad naval le estaba yendo bien esta puesta en escena –jugando con dos delanteros, con Edgar Pujol como lateral derecho y con dos centrocampistas de corte defensivo para impedir las entradas del advesario–, así que los minutos fueron pasando hasta llegar el descanso con la mínima ventaja local. Eso sí, con la sensación de que el botín podía haber sido algo mayor por lo visto sobre el terreno de juego en este período.

Talante

Con los cambios realizados en el descanso, el Cacereño trató de adquirir un cariz más ofensivo... pero en realidad el desarrollo del partido siguió el mismo guion que en la primera parte. Así que si algo estuvo cerca de llegar fue el segundo tanto racinguista, por ejemplo en las ocasiones de Antón Escobar y de Álvaro Gimémez. Pero cuando realmente se logró fue cuando la alianza de los dos delanteros permitió al que ya es máximo realizador racinguista de la temporada anotar el tanto que le dio tranquilidad a la escuadra local.

Hacía mucho tiempo que el cuadro verde no vivía un partido tan plácido como el que estaba viviendo, recuperando la pelota cerca del área rival, combinaba la pelota con facilidad y aprovechaba su verticalidad por las bandas –por la derecha con Álvaro Juan y por la izquierda casi siempre Álvaro Ramón–. Y así fue como llegó el tercer tanto racinguista, obra de Raúl Dacosta tras remachar dentro del área la dejada de Álvaro Giménez.

El partido entró ahí en un clima de desidia en el que el Racing estaba cómodo con lo que tenía y el Cacereño era incapaz de pelear por algo más. Así que en esta situación el cuadro extremeño aprovechó para marcar un tanto que ni siquiera puso nerviso a su adversario. Porque la superioridad local era tan grande que el resultado no corría ningún peligro para un Racing que vuelve a ganar, a acercarse a la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda pero, sobre todo, a sonreír.