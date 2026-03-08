El Racing de Ferrol, a ser un equipo fiable

David Concha, durante el partido contra el Tenerife ALFAQUÍ

No es capaz el Racing de encontrar la regularidad que lo acomode en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda. Tan pronto firma una victoria inverosímil como la alcanzada en el campo del líder, el Tenerife, como sufre una derrota en el feudo de un equipo que está en la zona de descenso, el Talavera. Así que, dentro de esta montaña rusa de emociones, su intención es la de meterse, y para siempre, en una dinámica positiva. Y el partido que lo enfrenta al Cacereño este domingo –20.30 horas, A Malata– es el señalado para volver a subirse al trampolín hacia lo deseado.

El cuadro verde pretende confirmar en su compromiso de este domingo que tanto lo mostrado en la victoria contra el primer clasificado como en la derrota de una semana después frente al segundo, el Celta Fortuna, reflejan su momento actual. Y que el fiasco de Talavera solo fue un mal día. Así que, a falta de doce jornadas para el final de la liga regular, esa será la manera de mostrar su candidatura a estar entre los cinco primeros para, a partir de ahí, buscar el retorno al fútbol profesional español en las eliminatorias que se disputen.

El de este domingo es el primero delos seis partidos que al Racing le quedan por jugar en A Malata, un escenario que pretende convertir en un fortín para, de esta manera, tener más opciones de clasificación para los playoffs. Así que, a partir de la suma de los 18 puntos por los que va a pelear, el conjunto de la ciudad naval espera que lo que sume fuera le haga llegar lo más arriba posible en la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF de cara a la fase decisiva del curso.

Complicaciones

Solo los problemas que el conjunto de la ciudad naval sufre en su parcela defensiva –además de la sanción de Álex Zalaya se suman las molestias físicas de Chema Rodríguez, que es duda– le impiden hacer frente a este partido al completo. Al menos, el resto de componentes del grupo están en condiciones, así que hay mimbres suficientes como para que el Racing aspire a sumar los tres puntos en el encuentro que se juega esta tarde.

Una vez superada, en principio, la peor parte del invierno meteorológicamente hablando, la formación ferrolana espera tener su terreno de juego en buenas condiciones. Será la manera de poder desarrollar todo su potencial y, de esta manara, acercarse al triunfo. l