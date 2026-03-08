En Directo | Racing de Ferrol-Cacereño
El conjunto verde espera retornar a la senda de la victoria frente al cuadro extremeño
Un mes de marzo movido
El Racing de Ferrol afronta un mes de marzo muy importante, con varios duelos claves para seguir peleando por los puestos de playoffs. Descubre los equipos a los que se tiene que medir.
La palabra de Romo
El técnico espera que sus jugadores sean los que lleven el peso del encuentro ante el Cacereño. Lee sus palabras.
La previa
El Racing de Ferrol, después de dos derrotas seguidas, espera retornar a la senda de la victoria ante un Cacereño que tiene mucho peligro. Descubre las claves de este partido.
El XI del Cacereño
El cuadro extremeño saldrá con Álex Quevedo; Emiliano Hernández, José Manuel Alonso, Iván Martínez, José Ramón de Diego; Alejandro Monerris, Nicolás Conesa, Wilfrid Kaptoum, Rubén Valdera; Pablo Palacín y Diego Gómez.
El XI del Racing
Ya tenemos los once escogidos por Guillermo Fernández Romo: Parera; Edgar Pujol, Markel Artetxe, Saúl García; Álvaro Juan, Álvaro Juan, Fabio González, Sergio Tejera, Jairo Noriega, Álvaro Ramón; Álvaro Giménez y Antón Escobar.
¡¡Bienvenid@s!!
¡Hola a tod@s! Ya estamos por A Malata. Falta una hora para que comience este Racing-Cacereños