Racing de Ferrol

Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Hay que llevar el encuentro a lo que queremos que sea”

El preparador recuerda que “para ser lo que queremos ser, hay cosas que no nos pueden volver a pasar”

Juan Quijano
Juan Quijano
07/03/2026 12:05
Fernández Romo, durante su primer entrenamiento con el Racing
Fernández Romo, durante su primer entrenamiento con el Racing
Jorge Meis
Ocho días han pasado desde el fiasco sufrido en Talavera por el Racing y su entrenador, Guillermo Fernández Romo, apunta que se han aprovechado “para dar sentido a las cosas que tenemos que mejorar o las que queremos que no vuelvan a pasar”. Además, el análisis del último encuentro le ha permitido ver que el problema fue “algo futbolístico, de deméritos”.

El preparador recuerda que, tras una primera parte en el que “jugamos muy mal”, el equipo ferrolano empezó a mejorar tras el descanso –“pero ya no estábamos en desventaja y en un punto de riesgo absoluto”, recuerda–. Así que la conclusión que ha sacado la plantilla es que “para ser lo que queremos ser, hay cosas que no nos pueden volver a pasar”.

De ahí que, de cara al partido contra el Cacereño, un rival que está situado en la zona de descenso –aunque eso a Fernández Romo “ahora le da igual”–, la idea es “llevar la mayor parte del tiempo el encuentro a lo que queremos para poder ganar: lo importante es encontrar regularidades en lo que hacemos bien y minimizar en las que estamos fallando: tenemos que ser más fuertes en las áreas, en la contraria y la nuestra”.

