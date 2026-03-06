Un mes de marzo clave para el Racing de Ferrol

El cuadro verde espera celebrar varias victorias JORGE MEIS

Cuatro partidos le depara al Racing el mes de marzo, en el que espera volver a entrar en las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda en las que ya ha estado 22 jornadas. Dos encuentros en casa –uno ante un equipo que lucha por eludir el descenso y otro frente a un candidato a meterse en las eliminatorias por subir de categoría– y otros tantos a domicilio –con rivales de iguales perfiles– serán los que el conjunto ferrolano dispute con el objetivo de sumar el mayor número posible de puntos para escalar lo más que pueda en la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF.

Situado en la undécima posición de la tabla, a dos puntos de las posiciones que clasifican para la eliminatorias para dar el salto de categoría, el Racing pretende encontrar en estos partidos la regularidad que le ha faltado a lo largo del campeonato. Es la tarea que tiene este séptimo mes de competición para, de esta manera, dar el salto a las cinco primeras plazas, que son las que dan acceso al objetivo que se marcó desde antes de que comenzase el campeonato.

Una victoria, dos empates y una derrota, con un balance goleador de cinco a favor y otros tantos en contra fue lo logrado por el Racing ante estos mismos rivales en la primera vuelta –precisamente, el triunfo llegó ante el que el domingo va a ser el adversario racinguista–. Así que la escuadra que ahora dirige Guillermo Fernández Romo espera superar los cinco puntos sumados por la formación que entonces dirigía Pablo López para, de esta manera, tener más opciones de colarse entre los cinco primeros de la clasificación.

Una vez superado el mes de marzo, a la liga regular del grupo 1 de Primera RFEF ya solo le quedarán otros dos –abril y mayo– y ocho partidos para determinar quién es el campeón –y asciende directamente a Segunda– y qué cuatro escuadras se meten en unos playoffs en los que los participantes deberán ganar un par de eliminatorias para, de esta manera, dar el salto al fútbol profesional español de cara a la temporada que viene –en el caso del cuadro verde sería la vuelta después del descenso del curso anterior–.

En una competición que destaca esta temporada por su igualdad, ya que entre el tercer clasificado y el duodécimo hay un total de diez formaciones que están separadas por el margen de cinco puntos –es decir, menos de dos partidos de distancia–, el Racing pretende completar un buen tercio final de campeonato para, de esta manera, tener más opciones de acabar luchando por el ascenso a la categoría de plata nacional en el mes de junio, que es cuando se disputan los playoffs en cuestión.

Seis partidos en A Malata y otros tantos a domicilio son los que le quedan al Racing para completar la primera fase del campeonato liguero 25/26 del grupo 1 de la categoría de bronce. Así que, como ya se ha apuntado desde dentro de la plantilla, lo importante es asegurar los 18 puntos que se van a poner en juego con la escuadra de la ciudad naval jugando de local para, a partir de ahí, tratar de competir lo mejor posible en los encuentros que se jueguen fuera de casa para sumar la mayor cantidad posible de puntos para alcanzar el objetivo.

Por lo visto en otras temporadas, es probable que para meterse en las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda sea necesario superar la barrera de los 60 puntos para estar entre los cinco primeros, así que al cuadro verde le hacen falta un total de 23 en los doce partidos –o sea, un total de 36 que se van a poner en juego– que quedan si lo que quiere es conseguir el objetivo.

En caso de conseguir esto, será el momento de mirar la clasificación del grupo 2 de cara a analizar los rivales a los que se puede enfrentar en la fase de ascenso que se va a celebrar durante los primeros fines de semana que hay en el mes de junio, justo después de que acabe la liga regular de la categoría de bronce nacional en la que está el cuadro verde en estos momentos tras el descenso del curso pasado.

Así que, con la llegada de la primavera, el Racing confía en empezar a florecer en forma de escuadra que consigue unos buenos resultados que le hagan acreedor de ser uno de los ocho del tercer nivel nacional que va a jugar por dar el salto de categoría.

Gorostidi, durante el partido de la primera vuelta ante el Cacereño ALFAQUÍ

RACING-CACEREÑO | Domingo 8, 20:30 | Jornada 27 Otra vez el Racing se enfrenta a un rival situado en la zona de descenso, pero esta vez lo hace en A Malata. Así que el equipo ferrolano tratrá de desquitarse de la derrota sufrida el sábado pasado en Talavera de la Reina para escalar alguna posición en la tabla clasificatoria. Incluso podría meterse en los puestos que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda.

Imagen del partido de la primera vuelta entre Racing y Ourense CF Emilio Cortizas

OURENSE CF-RACING | Sábado 14, 16:15 | Jornada 28 El penúltimo derbi gallego al que el cuadro verde hará frente en la liga regular del grupo 1 de Primera RFEF le hará visitar a una formación, el Ourense CF, que está luchando por mantenerse en Primera RFEF. Así que el resultado que se dé parece clave para los objetivos de ambas escuadras, porque tras este duelo solo quedarán diez para el final del campeonato liguero.

Álvaro Juan, durante el partido contra el Barakaldo ALFAQUÍ

RACING-BARAKALDO | Domingo 22, 18:15 | Jornada 29 La derrota encajada en Barakaldo fue una de las que vino acompañada de una peor imagen de la escuadra de la ciudad naval. Su intención ahora es la de desquitarse de este mal sabor de boca y, de esta manera, sumar tres puntos ante un rival directo de cara a la clasificación para la fase de ascenso a Segunda. El conjunto de la ciudad naval quiere olvidar aquel 2-1.

Imagen del partido del Racing contra el Mérida Emilio Cortizas