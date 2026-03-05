Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Marea Verde cumple 25 años de vida haciendo racinguismo

Pablo Bueno, presidente del colectivo, recuerda cómo fue su formación y la evolución que ha tenido en un cuarto de siglo

Juan Quijano
Juan Quijano
05/03/2026 22:34
Marea Verde de plata 2
Marea Verde, durante una previa
CEDIDA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

No habían alcanzado aún la mayoría de edad cuando un grupo de aficionados del Racing, liderados por Pablo Bueno, decidieron crear una peña tras acompañar a Marcha Verde en Tribuna y a Zapatitos en Fondo Sur. Su nombre surgió en el desplazamiento de aficionados a Barakaldo en la fase de ascenso de la temporada 99/00, en uno de los buses fletados por Diario de Ferrol, y que este rotativo reflejó con un “Marea Verde hacia Barakaldo” con la foto del mencionado Bueno y Manuel Oliveira, Oli, otro de los fundadores. Así que el nombre estaba claro: Marea Verde.

Desde su legalización el 29 de febrero de 2001 –aunque en realidad ya empezaron a funcionar como peña desde antes aprovechando el ascenso contra el Ceuta y la proliferación de peñas en un momento en el, como recuerda Pablo Bueno, “todo iba muy rodado”– ha pasado un cuarto de siglo que la agrupación festeja este domingo aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y es que, como el presidente de la peña recuerda, “debemos de ser el colectivo que más porcentaje de mujeres tiene en su masa social”, formado en la actulidad por alrededor de setenta integrantes, la mayor parte de ellos asentados en la Preferencia de A Malata.

Captación

Aunque no tiene una sede social o un enclave donde la gente se puede sumar al colectivo, este mantiene desde hace años el mismo número de socios. Pero eso no le ha impedido organizar previas, realizar viajes y, sobre todo, hacer racinguismo. “Es que, más que nada, estar en esta peña es sobre todo una cosa de amigos”, explica.

Con el Racing en la undécima posición del grupo 1 de Primera RFEF, a dos puntos de las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda, a falta de doce jornadas para el final de la liga regular, Pablo Bueno reconoce ver al equipo ferrolano “con muchos altibajos: no me termina de gustar ni me acaba de convencer. Un día gana en Tenerife y otra vez le meten un meneo en Talavera. Nos está faltando encadenar dos o tres victorias y creérselo”.

Es también a lo que espera una afición racinguista que, tras un descenso doloroso como el de la temporada pasada y del irregular curso actual, “sigue ahí. Pero es que en esta categoría está todo muy ajustado: nadie asusta ni se porta como un rodillo”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Marea Verde de plata 2

Marea Verde cumple 25 años de vida haciendo racinguismo
Juan Quijano
Fabio González, recibiendo el premio Jugador Estrella Galicia del mes de febrero

El Racing de Ferrol entra en una fase en la que ya no hay partidos fáciles
Juan Quijano
El Racing, durante el partido contra el Talavera

El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su partido contra el Mérida
Redacción
Álvaro Juan fue el autor del tanto que le dio la victoria al Racing frente al Cacereño en la primera vuelta

Un duelo que invirtió los caminos de Racing de Ferrol y Cacereño
Redacción