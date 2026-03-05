Marea Verde cumple 25 años de vida haciendo racinguismo

Marea Verde, durante una previa CEDIDA

No habían alcanzado aún la mayoría de edad cuando un grupo de aficionados del Racing, liderados por Pablo Bueno, decidieron crear una peña tras acompañar a Marcha Verde en Tribuna y a Zapatitos en Fondo Sur. Su nombre surgió en el desplazamiento de aficionados a Barakaldo en la fase de ascenso de la temporada 99/00, en uno de los buses fletados por Diario de Ferrol, y que este rotativo reflejó con un “Marea Verde hacia Barakaldo” con la foto del mencionado Bueno y Manuel Oliveira, Oli, otro de los fundadores. Así que el nombre estaba claro: Marea Verde.

Desde su legalización el 29 de febrero de 2001 –aunque en realidad ya empezaron a funcionar como peña desde antes aprovechando el ascenso contra el Ceuta y la proliferación de peñas en un momento en el, como recuerda Pablo Bueno, “todo iba muy rodado”– ha pasado un cuarto de siglo que la agrupación festeja este domingo aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y es que, como el presidente de la peña recuerda, “debemos de ser el colectivo que más porcentaje de mujeres tiene en su masa social”, formado en la actulidad por alrededor de setenta integrantes, la mayor parte de ellos asentados en la Preferencia de A Malata.

Captación

Aunque no tiene una sede social o un enclave donde la gente se puede sumar al colectivo, este mantiene desde hace años el mismo número de socios. Pero eso no le ha impedido organizar previas, realizar viajes y, sobre todo, hacer racinguismo. “Es que, más que nada, estar en esta peña es sobre todo una cosa de amigos”, explica.

Con el Racing en la undécima posición del grupo 1 de Primera RFEF, a dos puntos de las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda, a falta de doce jornadas para el final de la liga regular, Pablo Bueno reconoce ver al equipo ferrolano “con muchos altibajos: no me termina de gustar ni me acaba de convencer. Un día gana en Tenerife y otra vez le meten un meneo en Talavera. Nos está faltando encadenar dos o tres victorias y creérselo”.

Es también a lo que espera una afición racinguista que, tras un descenso doloroso como el de la temporada pasada y del irregular curso actual, “sigue ahí. Pero es que en esta categoría está todo muy ajustado: nadie asusta ni se porta como un rodillo”.