El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su partido contra el Mérida

Once titular del Racing durante el partido contra el Talavera ALFAQUÍ

El partido que el Racing jugará contra el Mérida con motivo de la trigésima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF se jugará a las 18.30 horas del sábado 28 de marzo.

El encuentro se disputará en el estadio Romano José Fouto de la capital extremeña en la jornada previa a la celebración del Domingo de Ramos.

Ambos equipos están luchando por meterse en los puestos que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda, así que este encuentro puede resultar fundamental para la clasificación de ambos.