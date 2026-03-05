Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su partido contra el Mérida

El encuentro se jugará en el estadio Romano José Fouto de la capital extremeña

Redacción
05/03/2026 10:51
El Racing, durante el partido contra el Talavera
Once titular del Racing durante el partido contra el Talavera
ALFAQUÍ
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El partido que el Racing jugará contra el Mérida con motivo de la trigésima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF se jugará a las 18.30 horas del sábado 28 de marzo.

El encuentro se disputará en el estadio Romano José Fouto de la capital extremeña en la jornada previa a la celebración del Domingo de Ramos.

Ambos equipos están luchando por meterse en los puestos que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda, así que este encuentro puede resultar fundamental para la clasificación de ambos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Racing, durante el partido contra el Talavera

El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su partido contra el Mérida
Redacción
Álvaro Juan fue el autor del tanto que le dio la victoria al Racing frente al Cacereño en la primera vuelta

Un duelo que invirtió los caminos de Racing de Ferrol y Cacereño
Redacción
Fabio y Edgar Pujol, con el equipo Genuine

Edgar Pujol y Fabio desean suerte al Racing de Ferrol Genuine ante su viaje a Gijón
Redacción
Fabio, durante el encuentro ante el Celta Fortuna

Fabio, el faro en la oscuridad del Racing de Ferrol
Redacción