Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol entra en una fase en la que ya no hay partidos fáciles

El cuadro verde advierte del peligro del Cacereño a pesar de que esté situado en las posiciones de descenso

Juan Quijano
Juan Quijano
05/03/2026 22:14
Fabio González, recibiendo el premio Jugador Estrella Galicia del mes de febrero
Fabio González, recibiendo el premio Jugador Estrella Galicia del mes de febrero
CEDIDA
“¡Aquí ya no hay partidos fáciles!”. Es la advertencia que Fabio González lanza de cara al encuentro que este domingo enfrenta al Racing con un Cacereño situado en la zona de descenso a Segunda RFEF. El centrocampista, por ese motivo, recuerda que “en las últimas jornadas del campeonato todo se aprieta, porque todo el mundo tiene objetivos cercanos. De ahí que cada encuentro sea complicado”.

Después de un par de partidos en A Malata, contra el Lugo y el Celta Fortuna, un poco “abruptos” por las circunstancias que los rodearon, el futbolista grancanario espera que este compromiso se aproxime a lo que es habitual cuando ejerce de local. Además, confía en que un triunfo marque el futuro del cuadro verde. En una fase del campeonato en la que “se llevan jugando finales mucho tiempo”, el jugador describe que “esta es una carrera de fondo, así que intentaremos llegar al mes de abril con opciones reales de clasificarnos para los playoffs”.

Finales

A falta de doce jornadas –seis en casa y otras tantas a domicilio– para el final de la liga regular, el futbolista llegado en el mercado invernal insiste en la importancia de que “tenemos que hacer del estadio de A Malata un fortín. Que los 18 puntos que se van a poner en juego sean nuestros como sea... para a partir de ahí salir fuera a competir cada punto y buscar la victoria, que es lo que queremos siempre”.

Para ello, después de una derrota dolorosa como fue la del pasado fin de semana contra el Talavera, el futbolista cree que lo realizado en la segunda parte del encuentro disputado en el campo de El Prado “es donde nos tenemos que reflejar” . De ahí que explique que “tenemos que intentar controlar el partido y llevarlo a donde queremos”. De ahí que apueste por “estar concentrado y buscar la victoria como sea”.

A nivel individual, y después de cinco partidos en los que ha empezado a demostrar sus condiciones en el terreno de juego, el futbolista confía en que el encuentro contra el Cacereño le permita “aportar mi granito de arena al equipo, haciendo lo que sé y lo que puedo dar”. Será la manera de que la escuadra de la ciudad naval esté más cerca de conseguir la victoria contra la formación extremeña y, de esta manera, tener la posibilidad de volver a acercarse a las posiciones que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda al final del campeonato para luchar por el retorno al fútbol profesional.

