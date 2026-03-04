Un duelo que invirtió los caminos de Racing de Ferrol y Cacereño

Álvaro Juan fue el autor del tanto que le dio la victoria al Racing frente al Cacereño en la primera vuelta Alfaquí

Han pasado casi cuatro meses desde que el Racing de Ferrol y el Cacereño se vieron las caras por última vez. Fue el 6 de diciembre de 2025. Ese día el conjunto de la ciudad naval estaba en una situación completamente distinta. Estaba en los puestos de playoff, peleando por esa primera plaza con un Tenerife implacable, mientras que el cuadro extremeño luchaba por salir del descenso, ya que ocupaba la decimoctava posición.

En ese encuentro, el equipo todavía dirigido por Pablo López se impuso en el Príncipe Felipe gracias a un solitario tanto de Álvaro Juan en el minuto 75, tras un partido que estuvo muy reñido. Ese choque, sin que nadie lo supiese, cambió algo en los dos clubes. Ambas escuadras tomaron caminos completamente opuestos desde aquel día del último mes del año 2025. Con todo, esa variación se hizo esperar, puesto que el Racing ganó su siguiente compromiso frente al Unionistas de Salamanca (2-1), mientras que el Cacereño sucumbió ante el Zamora (0-2). Pero, tras esos dos duelos, se produjo ese cambio que echó al traste todo lo logrado.

Y es que el conjunto de la ciudad naval entró en una espiral de malos resultados y mal juego que desembocó en cuatro derrotas consecutivas –Real Avilés Industrial (2-1), Pontevedra (2-1), Bilbao Athletic (0-1) y Ponferradina (3-0)–. Pero no sólo fue esa situación de estar cuatro jornadas sin sumar ningún punto, sino que Pablo López fue cesado después del derbi ante el Pontevedra Míchel Alonso cogió el relevo de manera interina ante el filial del Athletic hasta la llegada de un Guillermo Fernández Romo, que debutó con esa goleada en Ponferrada.

En cambio, en ese mismo periodo, el club extremeño mantuvo a Julio Cobos al frente del equipo después de que mostrase una cierta reacción. Perdió contra el Celta Fortuna (2-3), en los últimos minutos y con un jugador menos. A continuación sumó un empate frente al Guadalajara y dos victorias –Arenas de Getxo (2-0) y Ourense (0-1). Con todo, eso no le sirvió para salir del descenso, aunque le metió de lleno en la lucha. Eso les dio más confianza y prolongaron esa racha de no perder durante tres partidos más en los que firmó dos empates –Barakaldo (0-0) y Osasuna B (2-2)– y una victoria –Pontevedra (1-0)–, antes de caer en Mérida (1-0).

Distintas dinámicas

El Racing, por su parte, mostró una ligera mejoría tras ganar al Arenteiro (2-0), pero fue un espejismo porque la semana siguiente sucumbió ante el Zamora (1-0). En ese momento el equipo estaba muy tocado, ya que estaba fuera de los playoffs. Sin embargo, reaccionó ligeramente ante el Lugo y sacó todo su orgullo frente al intratable líder, el Tenerife para superarlo en su feudo inexpugnable (0-1). Ese pareció que iba a ser un punto de inflexión, pues había vuelto ese nivel que se le presupone que tiene. Esa sensación se prolongó, a pesar de caer con el Celta Fortuna (1-2).

No obstante, ante el Talavera de la Reina, un conjunto que no estaba en su mejor momento, ofreció su peor cara y cayó por 3-1 en un partido que le abocó a la undécima plaza, la más baja en la que ha estado esta temporada. Con todo, debido a la igualad de la categoría, sigue estando a dos puntos de la zona de playoff, pero ahora a nueve sobre un descenso que, precisamente, marca un Cacereño que espera seguir prolongando su buena racha de resultados que empezó en el mes de diciembre.

Ese buen hacer, especialmente en la segunda vuelta, le ha permitido ser el cuarto equipo que más puntos ha sumado en este tercio de competición, mientras que el Racing apenas ocupa la decimocuarta plaza. Ahora, cuando peor están, es el momento en el que los de Guillermo Fernández Romo saquen todo su orgullo, su mejor versión, y dediquen una victoria a su afición para que siga creyendo en el gran objetivo.