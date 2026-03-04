Edgar Pujol y Fabio desean suerte al Racing de Ferrol Genuine ante su viaje a Gijón

Fabio y Edgar Pujol, con el equipo Genuine RCF

El equipo Genuine del Racing de Ferrol tuvo dos integrantes de lujo en su último entrenamiento antes de desplazarse a Gijón para disputar la segunda jornada de LaLiga Genuine Moeve. El conjunto verde recibió la visita de los futbolistas Edgar Pujol y Fabio González, que no dudaron en compartir la tarde con ellos, participar en los ejercicios, juegos y diferentes dinámicas que propusieron los entrenadores del equipo inclusivo del Racing.

Además, tanto Edgar como Fabio mandaron un mensaje de apoyo y reconocimiento de parte de toda la plantilla. Los dos jugadores les dijeron que disfrutasen de cada minuto de la experiencia, que se sintiesen orgullosos del escudo y que todos ellos estarán muy pendientes de los encuentros que disputen en Mareo.

Allí, el equipo Genuine se concentrará durante el fin de semana para disputar dos choques ante la SD Ponferradina, previsto para el sábado a las 17.00 horas, y frente al Andorra, que será a las 10.00 horas del domingo. Esta será la segunda ocasión en esta temporada en la que viajen, ya que previamente, en el mes de noviembre, se desplazaron hasta Tarragona para afrontar el estreno de la competición frente a la Fundación Fútbol Base Reus, la SD Huesca y el Real Zaragoza. Sin duda, será otra bonita experiencia para ellos.