La energía verde de Edommo para impulsar al Racing de Ferrol

Daniel Agra, Francisco Manuel López y Pablo Juárez, durante la presentación del partido patrocinado C.C.

Para que el proyecto que plantea el Racing de Ferrol tenga recorrido y crecimiento, es necesario que busque aliados en empresas para poder llevarlo a cabo. Este año llegó a un acuerdo con Edommo, una empresa que apuesta por la energía verde, algo que está relacionado con la entidad de la ciudad naval, ya que “ese color es uno de nuestras señas identificativas y parte de nuestro plan estratégico como club”, apuntó Daniel Agra, director de marketing, durante la presentación del encuentro frente al Cacereño de este domingo, en el que la empresa valenciana va a ser la patrocinadora.

Asimismo, como dijo Agra, se da la casualidad de que el partido patrocinado “se dé justo cuando vuelve a salir el sol después de mucho tiempo lloviendo, así que encaja perfectamente con la identidad de Edommo y con nuestra visión, de aprovechar las energías renovables”. Además, para el director de marketing esta unión “encaja muy bien en nuestra percepción de los valores y ADN racinguista. Es una empresa que realiza labores de asesoramiento energético, ayuda a ahorrar en ese apartado. Además son instaladores de energías de paneles solares e hidrotermia, con lo cual su uso de energías renovables está en su propia identidad y que, a pesar de nacer en Valencia, tiene ese compromiso con nuestra tierra”, dijo.

Y es que como explicó el CEO de Edommo, Francisco Manuel López “para nosotros apoyar al Racing es una forma de reafirmar nuestro compromiso con Ferrol y con su gente. Creemos en el impacto que tiene el club en la ciudad, une, inspira y genera orgullo, por eso queremos que sea una alianza a largo plazo, basada en la cercanía, la confianza y el trabajo bien hecho”. De hecho, López también comentó que esa apuesta por el club de la ciudad naval también se debe a ese enamoramiento que tiene "de vuestras costas. Me sorprendieron muchísimo, y a raíz del patrocinio del Pantín Classic, conocimos a gente, hablamos y pensamos que tanto la ciudad como el club tenía muchísimo potencial".

Además, como confirmó el CEO de esta entidad valenciana, dentro de muy poco tiempo abrirán una oficina en la Rúa Real. Respecto a este encuentro, López no se quiso mojar con el resultado, pero sí que indicó que “espero que puntúen, que el equipo siga subiendo, trabajando y mejorando, que es lo más importante. Pienso que tanto el equipo directivo como entrenador, como jugadores, que son los que están ahí, están ahí luchando que es muy importante”. Sin duda, el Racing necesitaría de esa energía verde que le puede aportar Edommo para conseguir esos tres puntos para romper la mala racha.