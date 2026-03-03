Mi cuenta

La afición del Racing de Ferrol ya puede disfrutar de su propia A Malata

El club lanza una maqueta hecha de Lego, que edición limitado y para los abonados

Redacción
03/03/2026 19:45
Imagen final de la maqueta se saldrá hoy a la venta
Imagen final de la maqueta se saldrá hoy a la venta
RCF
El Racing de Ferrol continúa trabajando incansablemente para dar lo mejor a sus aficionados, no sólo dentro del campo sino fuera. Por ello, tras mucho tiempo de trabajo e investigación, el club de la ciudad naval sacará hoy a la venta, con la colaboración de Todo Ocio Education-Tienda Lego Ferrol, una recreación de su estadio, A Malata. 

Esta pieza coleccionista, compuesta por 140 piezas, será exclusiva por muchas razones. La primera, tal como confirmó el club, apenas se lanzarán unidades y estarán numeradas para darle un mayor valor a este producto. Y la segunda, es que sólo estará dirigida para los socios del club. Además, sólo se podrá adquirir en la tienda oficial del Racing, situada en la Rúa Real,126 y tendrá un precio de 49,95 euros. 

La maqueta reproduce “con todo detalle nuestro estadio y permite construir, pieza a pieza, uno de los símbolos más importantes de nuestra identidad. Además, incluye un cuidado manual de instrucciones con imágenes y referencias históricas del recinto”, apuntó el club en su lanzamiento. Sin duda, se trata de una acción que no sólo busca agradecer el apoyo del socio, sino también generar un recuerdo para toda la vida que los miles de aficionados del Racing querrán tener en sus estanterías para, así, estar siempre acompañado por un estadio que tantas alegrías les ha dado a lo largo de los años que el equipo lleva jugando en él. 

Esto, servirá para fomentar ese vínculo con su afición y con la ciudad, y así continuar con la línea abierta hace cinco años por Marco Gil, de Lego Narón, que había sacado a la venta una grúa de Navantia, que estaba compuesta por más de cuatro mil piezas y que causó sensación. 

