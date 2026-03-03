Fabio, el faro en la oscuridad del Racing de Ferrol

Fabio, durante el encuentro ante el Celta Fortuna Jorge Meis

El Racing de Ferrol está atravesando uno de sus peores momentos de la temporada. El conjunto de la ciudad naval no está siendo capaz de sacar los resultados adelante, así lo demuestran los escasos catorce puntos que ha sumado en el primer tercio de la segunda vuelta –siete bajo las órdenes de Guillermo Fernández Romo– por los 23 que sumó en el mismo periodo en las trece primeras jornadas de liga. Eso está siendo ocasionado porque no están saliendo las cosas. Esa fortuna que tuvo en algún partido anteriormente le está siendo esquiva, al igual que la forma de jugar, que no está siendo la mejor.

Todo eso, está aumentado la intranquilidad de una afición que espera mucho más de su equipo, ya que, a principio de temporada, se preveía como uno de los candidatos al ascenso tanto por plantilla como por presupuesto. Pero en el fútbol entran muchas variables como pueden ser los momentos de forma o la parte mental, esa en la que el Racing debe trabajar para poder conseguir darle la vuelta a esta situación. Por ello, durante el mercado invernal llegaron nuevas incorporaciones para conseguir ese volantazo y enderezar un rumbo que está cogiendo una dirección muy peligrosa, situándose a nueve puntos del descenso, pero que sigue a dos puntos de los puestos de playoffs.

Con todo, no todo es malo en este Racing ni en este momento. Y es que una de esas incorporaciones está siendo la luz verde que quiere iluminar ese camino hacia el éxito. Se trata de Fabio González, un futbolista que estaba sin equipo y que ha revolucionado, o al menos lo ha intentado, el centro del campo. Con él, el conjunto de la ciudad naval ha ganado contundencia y salida de balón, pero no está siendo suficiente. Desde su llegada, el centrocampista ha disputado cinco partidos, siendo titular en cuatro de ellos.

Disparidad

En concreto, acumula 354 minutos, una cantidad que dista mucho de los otros dos fichajes que llegaron en invierno: Martim Tavares y Ekain Azkune. Entre los dos apenas suman 44 minutos sobre el verde –el primero aporta los 27 que jugó ante el Lugo (1-1), mientras que el segundo acumula 17, en los partidos ante el cuadro lucense, Tenerife (0-1) y Celta Fortuna (1-2)–. Sin duda, esa pobre participación de los dos delanteros llama la atención, pues Romo iba a apostar por un 4-4-2, una formación que tan buenos resultados le ha dado en el pasado.

Sin embargo, no está usándola, sino que se está inclinando más por emplear cinco defensas para ver si así el equipo gana esa fortaleza atrás que es tan necesaria para poder conseguir buenos resultados. Y no le falta razón, pues a pesar de esa mejoría que se consiguió con Fabio, lo cierto es que el Racing sigue recibiendo muchos goles. En los siete partidos que lleva al frente el madrileño, encajó en seis de ellos –ante el Tenerife es el único en el que dejó su portería a cero–, mientras que hubo en dos en los que no metió, coincidiendo uno sólo con Fabio, lo que da cuenta de la mejoría en ese aspecto.

Con todo, él solo no puede hacer todo, sus compañeros necesitan salir de esa oscuridad en la que están sumergidos y encaminarse a esa luz que da el de Ingenio para volver a la senda correcta, aquella que lleva al fútbol profesional. Un lugar que el conjunto de la ciudad naval abandonó hace un año y al que espera regresar más pronto que tarde para que este proyecto siga creciendo hasta cotas más altas.