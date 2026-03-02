Un segundo tercio de liga muy pobre para el Racing de Ferrol

Pascu, decepcionado tras una derrota ALFAQUÍ

Igual que el primer tercio liguero del grupo 1 de Primera RFEF le sirvió al Racing para asentarse en las posiciones que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda, lo hecho en el segundo ha dejado sin efecto lo realizado con anterioridad. Los 14 puntos sumados en este tramo distan de los 23 que el equipo ferrolano consiguió en el arranque liguero, así que de estar siempre entre los cinco primeros ha pasado a la undécima plaza, a solo dos puntos de la zona buscada.

Cuatro victorias, dos empates y siete derrotas dan cuenta del discreto nivel al que el cuadro verde ha rendido en esta franja del campeonato. De hecho, los 14 puntos sumados lo sitúan en la decimosexta plaza de la clasificación de este tramo, uno de los últimos cinco puestos de la tabla. En cambio, su rendimiento del arranque del campeonato lo situaba en la tercera, solo por detrás de un Tenerife y Celta Fortuna que ya empezaban a mostrar su dominio de la competición.

Cambios

Echar un vistazo a la clasificación del segundo tercio liguero del grupo 1 de Primera RFEF permite ver cómo este tramo le ha servido a varios equipos para auparse a la zona noble –caso del Pontevedra, Lugo o Ponferradina– o salir de los puestos de descenso –como ha hecho el Arenas de Getxo–. Mientras, a otros los han sacado de la promoción en la que estaban para estar en la zona media... aunque todavía con opciones –caso del Real Madrid Castilla o el ya mencionado Racing de Ferrol–.

Ahora el cuadro verde espera recuperar en el último tercio de la liga regular el ritmo de puntuación que había tenido en el primero para volver a las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda. Será la manera de acabar consiguiendo el objetivo que se había marcado para este curso, que es la lucha por el retorno al fútbol profesional español después al ejercicio siguiente de haberlo perdido su puesto tras una temporada nefasta como fue la anterior, que se saldó con la pérdida de categoría a cinco jornadas para el final del campeonato liguero 24/25 de Segunda.