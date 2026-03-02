El Racing de Ferrol prolonga su caída libre
El cuadro verde es ahora undécimo, pero sigue a dos puntos de las plazas de playoffs de ascenso
Sigue la caída libre clasificatoria del Racing en el grupo 1 de Primera RFEF. Entre la derrota que sufrió ante el Talavera y los demás resultados que se dieron en la vigésimo sexta jornada liguera, el equipo ferrolano ha bajado a la undécima posición. “Y visualmente no gusta”, reconoció el entrenador del equipo ferrolano, Guillermo Fernández Romo, ya antes de la disputa de esta última fecha, cuando se ocupaba la novena. Al menos, la distancia que separa al equipo ferrolano de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda, en las que estuvo hasta la última jornada de la primera vuelta, no excede de los cinco puntos.
Es la consecuencia de la igualdad de una categoría en la que diez equipos –el Pontevedra, que es tercero, y el Zamora, que ocupa la duodécima plaza– están separados solo por cinco puntos. Y eso el entrenador del cuadro verde lo califica como una noticia positiva en el sentido de que las opciones para ser uno de esos tres equipos que se metan en los playoffs de ascenso a Segunda siguen intactas.
Trabajo
Eso sí, para ello el entrenador del conjunto de la ciudad naval advierte de que “tenemos que seguir trabajando en todas las situaciones que tenemos que hacer buenas, que son muchas”. Solo así es como podrá meterse en las posiciones marcadas desde el principio del curso como objetivo y aspirar en el mes de junio por el retorno al fútbol profesional español a la temporada siguiente de haberla perdido.
Al menos, el cuadro de la ciudad naval mantiene nueve puntos sobre las cinco últimas posiciones, las que conllevan peligro de perder la categoría. Así que, después de certificar la permanencia lo más rápidamente posible, el cuadro verde se enfrascará en la lucha por volver a las plazas que clasifican para las eliminatorias en las que se puede dar el salto a la categoría de plata.
Fabio González: “¡Este no es el camino!”
“¡Este no es el camino!”. Finalizado el partido contra el Talavera, el centrocampista Fabio González ejerció de portavoz de la plantilla para explicar el malestar que le había provocado al grupo más por el cómo que por el qué. “Veníamos de una muy buena dinámica, no de resultados pero sí de sensaciones, y la primera parte que hemos hecho nos ha dejado otra vez fríos”, analiza el mediocentro sobre la diferencia entre lo hecho ante los dos primeros clasificados y lo realizado ante uno situado en zona de descenso.
“Pedir disculpas a la afición”, fue de lo poco que acertó a decir el futbolista grancanario después de que cerca de centenar de seguidores –sobre todo de las peñas Castiza y La Naval del Jarama, radicadas en Madrid– se acercaron al campo de El Prado a presenciar el partido y muchos más lo viesen a través de la televisión. “No nos queda más que mirar adelante”, explica del futbolista.
Y eso pasa por el partido del domingo contra el Cacereño, otro rival situado en la zona de descenso y ante el que Fabio recuerda que “tenemos que ir a por los tres puntos, sobre todo por el hecho de jugar en el campo de A Malata”.