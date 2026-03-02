El Racing de Ferrol prolonga su caída libre

Pascu intenta llevarse la pelota ante dos futbolistas del el Talavera ALFAQUÍ

Sigue la caída libre clasificatoria del Racing en el grupo 1 de Primera RFEF. Entre la derrota que sufrió ante el Talavera y los demás resultados que se dieron en la vigésimo sexta jornada liguera, el equipo ferrolano ha bajado a la undécima posición. “Y visualmente no gusta”, reconoció el entrenador del equipo ferrolano, Guillermo Fernández Romo, ya antes de la disputa de esta última fecha, cuando se ocupaba la novena. Al menos, la distancia que separa al equipo ferrolano de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda, en las que estuvo hasta la última jornada de la primera vuelta, no excede de los cinco puntos.

Es la consecuencia de la igualdad de una categoría en la que diez equipos –el Pontevedra, que es tercero, y el Zamora, que ocupa la duodécima plaza– están separados solo por cinco puntos. Y eso el entrenador del cuadro verde lo califica como una noticia positiva en el sentido de que las opciones para ser uno de esos tres equipos que se metan en los playoffs de ascenso a Segunda siguen intactas.

Trabajo

Eso sí, para ello el entrenador del conjunto de la ciudad naval advierte de que “tenemos que seguir trabajando en todas las situaciones que tenemos que hacer buenas, que son muchas”. Solo así es como podrá meterse en las posiciones marcadas desde el principio del curso como objetivo y aspirar en el mes de junio por el retorno al fútbol profesional español a la temporada siguiente de haberla perdido.

Al menos, el cuadro de la ciudad naval mantiene nueve puntos sobre las cinco últimas posiciones, las que conllevan peligro de perder la categoría. Así que, después de certificar la permanencia lo más rápidamente posible, el cuadro verde se enfrascará en la lucha por volver a las plazas que clasifican para las eliminatorias en las que se puede dar el salto a la categoría de plata.