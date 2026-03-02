Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

Álvaro Giménez iguala a Pascu como máximo goleador del Racing de Ferrol

El delantero ilicitano consiguió ante el Talavera su quinto tanto del campeonato

Juan Quijano
Juan Quijano
02/03/2026 21:17
Álvaro Giménez, durante el partido ante el Celta Fortuna
Álvaro Giménez, durante el partido ante el Celta Fortuna
JORGE MEIS
Con el gol que marcó en la segunda parte del partido contra el Talavera, el delantero Álvaro Giménez alcanza los cinco en lo que va de campeonato, lo que le hace igualar a Pascu como máximo realizador de la temporada del cuadro verde. Además, se trata del primer tanto que marca en la segunda vuelta liguera después de los cuatro que había conseguido en el primer tramo liguero.

La diana obtenida en el campo de El Prado es la segunda que el delantero ilicitano consigue con el pie –el anterior fue el que sirvió para adelantar al cuadro verde frente al Avilés–. Mientras, los otros tres tantos que aparecen en su cuenta fueron conseguidos con la cabeza, en A Malata frente a la Ponferradina y el Unionistas de Salamanca y a domicilio frente al Osasuna Promesas, encuentros todos ellos saldados con victoria.

Después de haber sido el máximo realizador de la escuadra de la ciudad naval en las dos temporadas anteriores –en la campaña 23/24 con trece tantos y en la pasada con seis–, Álvaro Giménez espera volver a ser la referencia anotadora verde esta campaña.

