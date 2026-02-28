Guillermo Fernández, técnico del Racing de Ferrol: "En la segunda parte pasó lo que queríamos, y la volvimos a liar"

El preparador hizo autocrítica de los visto en El Prado Alfaquí

Levantar cabeza para volver a hundirla. Así han sido las últimas jornadas de un Racing que quedaron también reflejadas en un duelo ante el Talavera que, sincero, su preparador Fernández Romo definió como “malo el resultado y malo el partido”. El técnico subrayó especialmente la nefasta primera parte de los suyos que “no era ni lo que tocaba, ni lo queríamos ni lo que teníamos que hacer”.

Y así quedó reflejado en el doloroso 2-0 con el que se llegó al descanso y cimentado en errores individuales “en cosas sencillas, que sabíamos que nos iban a hacer nos han costado goles. Pero encima con el balón no hemos sido capaces de imponernos en nada”, sentenciaba contundente el madrileño al término del choque en El Prado.

El Racing de Ferrol vuelve a las andadas (3-1) Más información

En esta situación de auténtica ciénaga en la que se estaba metiendo solo el grupo ferrolano, y en la que el Talavera empujaba, tocaba una segunda parte de renacimiento, sacar la cabeza y nadar hacia la orilla. “Tocaba cambiar la dinámica de partido, hacer uno nuevo”, añadía Fernández, con tres cambios en el descanso y girando las tornas en este segundo tiempo. “Pasó lo que queríamos que pasara. Jugar en su campo, meter el 2-1... y la hemos vuelto a liar. En un error individual, en un despeje”, señalaba el entrenador, que veía cómo en su mejor momento era el Talavera el que aprovechaba errores rivales y ocasiones para el 3-1.

Y es que el destino, o como se le quiera definir, parecía darle al Racing las oportunidades para resarcirse... y ni con esas. “Hemos tenido la posibilidad del 3-2 –el errado penalti de Álvaro Giménez-, con catorce minutos de añadido y ni eso hemos sido capaces de hacer”, relataba con cierta incredulidad e impotencia el entrenador, que acabó el duelo “con un muy mal sabor de boca”.

Una autocrítica acorde con lo visto y propuesto por los suyos en un El Prado en el que, a pesar de sonar con mucha fuerza, el “¡Racing, Racing!” de la gran afición presente, el espectáculo fue cerámico. “Hoy no hemos estado a la altura de lo que correspondía. Y esto se acaba aquí, porque ahora cambiar tendencias para el próximo partido”, sentenciaba.