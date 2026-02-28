El Racing de Ferrol vuelve a las andadas (3-1)

El Racing, durante el partido contra el Talavera ALFAQUÍ

Las esperanzas creadas por el buen nivel que el Racing, a pesar de la derrota, había dado contra uno de los mejores de la competición, el Celta Fortuna, se esfumaron frente a uno de los que, hasta ahora, ha sido peor, el Talavera. Sobre todo por culpa de una primera parte en la que equipo ferrolano, además de encajar un par de tantos, no fue capaz de hacer casi nada de provecho. Ahí se sentaron las bases de una derrota que vuelve a alejarlo de las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda a falta de doce jornadas del final.

El ímpetu con el que el Talavera empezó el partido le hizo jugar los primeros minutos en el campo contrario. A pesar de que apenas fue capaz de crear ocasiones claras para marcar –sólo una volea de Ferni tras el rechace de un centro lateral–, su presión hizo que el Racing casi no fuese capaz de tener la posesión. Así que a la escuadra de la ciudad naval sólo le quedaba esperar que el cuadro manchego fuese reduciendo la energía con la que había entrado en el terreno de juego para crear situaciones para marcar y lograr algún tanto.

Se acababan de cumplir los primeros veinte minutos cuando una acción de Raúl Dacosta, cuyo disparo se fue desviado, advirtió de la presencia del Racing en el partido. Pero lo que parecía que podía ser el despegue hacia una mejor disposición se quedó en nada cuando el siguiente acercamiento del Talavera a la portería visitante –una colada de Edu Gallardo por la banda derecha– se convirtió en el tanto del cuadro local gracias a la entrada con fuerza de Ferni desde segunda línea para cabecear la pelota al fondo de las mallas.

Sólo un nuevo remate de Raúl Dacosta, que esta vez se fue alto, dio muestras de que a pesar de estar en desventaja el Racing estaba en el partido... hasta que entonces el cuadro verde se topó con una de sus pesadillas de la temporada: las jugadas a balón parado. Esta vez, además, vino acompañada de la dosis de mala suerte que hizo que, tras un saque de esquina, la pelota tocase en Gorostidi para colarse en la portería de un Racing que, aunque estuvo a punto de reducir distancias al filo del descanso, llegó al intermedio con sus aspiraciones de sacar algo positivo casi enterradas (2-0).

Ni en movimiento ni en parado

Tres cambios y unos cuantos retoques en la disposición sobre el terreno de juego dieron cuenta de la apuesta del equipo ferrolano por intentar darle la vuelta a la pobre imagen que había dado en la primera parte. Pero, más allá de protagonizar algunas acciones que tuvieron que ser revisadas por el vídeo para descartar que hubiese algo punible, no fue capaz de llegar a la meta contraria.

No se había cumplido un cuarto de hora de la segunda parte cuando el equipo ferrolano recogió el fruto a su apuesta. Fue tras un centro de Saúl García desde la izquierda que Álvaro Giménez controló dentro del área y remachó al fondo de las mallas (2-1). Además, este tanto dio paso a la mejor versión de la escuadra de la ciudad naval, que empezó a mover la pelota con más velocidad y a disponer de situaciones para marcar como las que tuvieron Álvaro Juan o el propio goleador... pero que no llegaron a tener premio.

Parecía que el partido estaba más cerca del empate que de otra cosa... hasta que el Talavera sacó máximo provecho a una de sus escasas llegadas a la portería racinguista en la segunda parte para marcar gracias a un disparo de Marcos Moreno tras un rechace (3-1). Así que el cuadro verde tuvo que arriesgar más en el tramo final del encuentro para poder sacar algo positivo.

Y opciones tuvo para ello. Primero, con un penalti –por agarrón sobre Antón Escobar cuando intenta rematar– que Álvaro Giménez lazó demasiado alto. Después con otra acción del delantero de Nigrán que se marchó desviada... pero el marcador ya se no se movió de la derrota.