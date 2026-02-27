Necesidad de ganar para el Racing de Ferrol

Edgar Pujol tratará de aportar seguridad defensiva al cuadro verde Jorge Meis

La mejoría mostrada por el Racing ante los dos primeros no se tradujo en los resultados deseados –sobre todo por la derrota frente al Celta Fortuna a pesar de jugar gran parte del partido en inferioridad numérica–. Así que ahora que se va a enfrentar de forma consecutiva a tres rivales de la zona baja, su intención es que el nivel sea el mismo... pero que ahora lo acompañen los resultados. Empezando por el partido que lo mide al Talavera este sábado –14.00 horas, El Prado–, en el que espera ganar para, de esta manera, confirmar una evolución que lo debe llevar a la zona alta de la tabla.

A simple vista, la novena posición en la que se encuentra el equipo ferrolano no es para nada lo esperado. Pero analizado en perspectiva, que esté a solo un punto de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda da más tranquilidad. Es la consecuencia de la igualdad que caracteriza esta temporada el grupo 1 de la categoría de bronce, en la que diez equipos están separados por solo cinco puntos en lucha por tres plazas. El cuadro verde es uno de ellos y espera conseguirla en las trece duelos que quedan de liga regular.

La competitividad mostrada en sus últimas citas es el camino a seguir por el grupo de la ciudad naval para llegar lo más arriba posible en la clasificación. Así que, a partir de igualar la intensidad y esfuerzo de los rivales, la calidad que tiene es la que debe decantar los partidos a su favor. Al menos, es lo que pretende hacer en este encuentro para sumar tres puntos que lo acerquen –si no lo vuelve a meter– en la zona que da acceso a las eliminatorias por el ascenso a Segunda.

Potencial

Enfrente del Racing estará un equipo que lucha por eludir el descenso a la Segunda RFEF en la que estaba la temporada pasada. A tres puntos de la zona de permanencia, a la escuadra manchega se le van acabando las ocasiones para salir de las cinco últimas plazas. Así que cada partido, sobre todo los que juegue en casa, son autenticas finales para acercarse a la zona deseada. Así que el cuadro verde es consciente de que tendrá que igualar el ímpetu de su rival para sacar algo positivo.

Al menos, el conjunto verde no estará solo en este desplazamiento, ya que decenas de seguidores del cuadro verde se desplazarán hasta el campo de El Prado para ver las evoluciones de los suyos.