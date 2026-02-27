Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Sin una gran intensidad no vamos a conseguir lo que queremos”

Guillermo Fernández Romo, durante su presentación Jorge Meis

De jugar de forma consecutiva contra los dos primeros, el Racing pasa ahora a encadenar tres enfrentamientos ante rivales de la zona baja. Pero, como recuerda el entrenador del equipo ferrolano, Guillermo Fernández Romo, los puntos valen igual ante cualquiera de ellos. Así que, más que presión por la necesidad de ganar a este tipo de adversarios, lo que quiere es convertir esa sensación en “motivación y energía” para encarar a un rival del que recuerda que “estos equipos, cuando juegan en casa, tienen una emoción más potente”.

“Hacen falta puntos”, zanja el entrenador racinguista el debate de si el nivel que se está dando en los partidos es bueno y solo fallan los resultados. “Es que lo único que se nos tiene que valorar es por ganar partidos y sacar adelante cada semana”, dice antes de recodar que “me ha puesto de mal humor la derrota de la semana pasada por encajar un gol en una falta lateral en el minuto 93. Da igual el partido o el momento de la temporada, que evitar que pase esto es un valor”.

De ahí que de cara al partido contra el Talavera explique que “tenemos que entender y aceptar que si no contamos con un gran nivel de intensidad, de organización y de exigencia, no vamos a ser capaces de conseguir lo que queremos”. Sobre todo porque enfrente estará un rival que juega “con una unión colectiva que hace los partidos largos y difíciles. Así que tendremos que ganar desde el orden, la paciencia y, sobre todo, saber dónde vamos a jugar esta vez”,

Por último, sobre la sanción de Álex Zalaya, reconoció que su ausencia condicionará, pero adelantó que “hemos cerrado filas: lo más importante de todo es la fuerza del grupo”.