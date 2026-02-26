El Racing de Ferrol, a aprovechar la fragilidad del adversario

Álvaro Juan, durante el partido de la primera vuelta EMILIO CORTIZAS

Nadie ha encajado más que el Talavera en la segunda vuelta liguera del grupo 1 de Primera RFEF. Los 14 goles que ha recibido en las seis jornadas disputadas –una media de 2,33 por choque– ayudan a explicar por qué el cuadro manchego está en la zona de descenso –ocupa la decimoséptima plaza–, a tres puntos de las plazas de permanencia en la categoría de bronce nacional. De hecho, los cuatro puntos sumados en este tramo le hacen ser el penúltimo peor de este período, solo por encima de los dos que sumó el Osasuna Promesas.

Además, el cuadro toledano solo ha sido capaz de dejar su portería a cero en tres de las 25 jornadas que van de liga regular –es el que menos lo ha conseguido de todo el grupo–. Eso sí, cada vez que lo ha hecho el encuentro ha terminado con triunfo suyo. Así que el cuadro verde, a pesar de que sus estadísticas en el apartado goleador tampoco son especialmente positivas, espera incidir más en esta herida para llevarse los tres puntos que se van a poner en juego y, como mínimo, no perder distancia con las plazas que clasifica para los playoffs de ascenso.

Al menos, el decimocuarto puesto que ostenta en lo relativo a la clasificación de los partidos que juega como local demuestra que es en El Prado donde más fuerte se siente. Además de enfrentarse en la Copa del Rey al Real Madrid, al que estuvo a punto de llevar a la prórroga, en lo que va de campeonato aparecen victorias de nivel como la lograda ante equipos de la zona media-alta de la tabla como el Lugo o el Mérida o empates frente al Celta Fortuna, además de derrotas que bien pudieron haber acabado en otro resultado.

Cambio

A pesar de que el cambio de entrenador por el que apostó el Talavera tras la decimocuarta jornada, después de caer a la penúltima plaza (Alejandro Sandroni ocupó la vacante dejada por Diego Nogales, el preparador que dirigió en A Malata a la escuadra talaverana con motivo de la primera jornada), pareció conllevar una reacción en forma de tres victorias consecutivas tras una primera pérdida, desde entonces ha vuelto a las andadas. De ahí que solo haya ganado uno de sus ocho últimos partidos –incluidas cinco derrotas– y esté cada vez más cerca del abismo a trece jornadas para al final

De todas maneras, su intención en lo que queda de campeonato es la de sumar el mayor número posible de puntos para, de esta manera, tener más opciones de conseguir la permanencia en Primera RFEF y no bajar justo después de haber ascendido. Así que el Racing tendrá que estar atento para no llevarse un desagradable sorpresa en forma de mal resultado que complique sus opciones de acabar metiéndose en la zona de playoffs de ascenso a Segunda, que es el objetivo por el que lucha desde que empezó la temporada.

Por ahora, en la novena plaza de la tabla clasificatoria del grupo 1, el conjunto de la ciudad naval espera neutralizar el punto de desventaja que lo separa de la zona noble para, de esta manera, acabar consiguiendo su meta.