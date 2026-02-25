Seis partidos de sanción para Zalaya

Zalaya es una de las piezas más importantes del Racing Jorge Meis

Se especulaba con cuatro partidos de sanción o un máximo de doce, pero finalmente han sido seis los encuentros con los que el Juez Único de Competición de la Primera Federación ha castigado al futbolista del Racing de Ferrol Álex Zalaya por su mordisco a Álvaro Marín, en el encuentro que el conjunto de la ciudad naval disputó contra el Celta Fortuna.

Esta decisión se conoció durante la tarde de este miércoles después de la reunión del organismo nacional para decidir qué medidas iban a tomar. El Racing, que había pedido la sanción mínima alegando la carta de disculpas que publicó el futbolista nada más acabar el encuentro, todavía puede apelar, pero será poco probable que lo haga.

De acuerdo con el acta publicada, la Federación indicó que "Pedro Alejandro Zalaya Galardón, jugador del Racing de Ferrol, recibe seis partidos de suspensión por agredir a otro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD. (Artículo: 103.1)". De esta manera, por fin se sabe cuantos y qué encuentros se perderá el zaragozano, que era uno de los pilares más importantes en la defensa del conjunto ferrolano. En concreto, Guillermo Fernández Romo no podrá contar con él para los duelos frente al Zamora, Cacereño, Ourense, Barakaldo, Mérida y Guadalajara.

Ahora, su entrenador tendrá que recomponer su defensa. Para ello, tiene a tres candidatos (Chema Rodríguez, Markel Artetxe y Saúl García) para acompañar, casi con total probabilidad, a un Edgar Pujol que tendrá que ejercer de mariscal. Además, el dominicano podría ser llamado por su selección a finales de marzo para disputar los partidos de la Concacaf Series frente a El Salvador y Cuba. Eso podría suponer otro duro golpe, pero pasó una situación similar en el mes de octubre, cuando Zalaya se lesionó y el Racing supo dar la talla.