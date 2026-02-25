Álvaro Juan, jugador del Racing de Ferrol: "Le deseo lo mejor al Talavera, menos en este partido"

Álvaro Juan viene de marcar un gol ante el Celta Fortuna Jorge Meis

Regresar a casa siempre es emotivo. Es el momento en el que te reencuentras con tu familia, con tus seres queridos y con el lugar donde creciste. Esa sensación de volver a un territorio conocido es la que va a tener Álvaro Juan, que vuelve a su Talavera de la Reina para afrontar un partido clave para las dos escuadras.

El jugador reconoció que "es muy especial volver allí. Me pone muy contento y les deseo lo mejor esta temporada". De hecho, recordó la última vez que el Racing jugó allí, cuando él todavía vestía la camiseta del Talavera. El futbolista rememoró que "había muchísima gente de aquí. También me acuerdo de alguna broma con algún jugador que nos decía que aflojásemos un poco porque no nos jugábamos nada. Fue un partido importante para el Racing y tengo un recuerdo bonito".

A pesar de eso, Álvaro Juan aseguró que "aunque quiero que les vaya bien, espero que en este no. Es un partido importante, en el que tenemos que ir a por todas si queremos ganar, porque se están jugando mucho". Y es que el conjunto dirigido por Alejandro Sandroni está en las plazas de descenso, por lo que necesitarán dar su máximo para intentar conseguir la salvación.

Por ello, indicó que "tenemos que prestarle especial atención a este choque", al tiempo que explicó que "cuando llegas a la última parte de la temporada, los equipos más peligrosos son los de abajo porque se juegan muchísimo y son los que más puntos suelen sacar en la segunda vuelta". Así, el extremo reclamó que "hay que afrontarlo igualando o superando la intensidad que van a poner ellos desde el minuto uno".

Una montaña rusa

Mientras, el Racing quiere olvidar esa derrota ante el Celta Fortuna que provocó "que la semana fuese más dura después de ese subidón por vencer al Tenerife. Tenemos que afrontar este choque olvidando lo pasado, apoyarnos en las cosas que venimos haciendo bien e ir a por todas". Tanto él como sus compañeros "siempre necesitamos la victorias para seguir creciendo", aseveró un futbolista que señaló que "se están haciendo bien las cosas. Hemos construido unos cimientos sobre los que tenemos que apoyarnos y ver las cosas positivas que estamos haciendo porque eso nos va a ayudar a traernos los tres puntos. Para ello, también tenemos que afrontarlo con muchas ganas y hacer el mejor partido posible".

Además, el talaverano se planta en El Prado tras cuajar un gran duelo en una posición complicada como es la de carrilero, en la que "me encuentro cómodo aunque me exige un poco más atrás". Así, añadió que no tiene problema "en adaptarme a ella y a las circunstancias que haya en el partido. El otro día creo que lo hice bien, así que seguiré igual".

De hecho, como él mismo dijo, realizó un gran enfrentamiento en el que marcó un gol, el tercero de la temporada, algo que "me hace sentir bien. Estoy aportando al equipo y espero seguir haciéndolo mucho más", aseguró y añadió que "también me encuentro muy bien, tanto física como mentalmente, y eso ayuda".

Sin duda, eso será clave también para controlar esa inestabilidad que puede sufrir el equipo, aunque el extremo explicó que "hay más estabilidad dentro del vestuario de lo que desde fuera se pueda pensar. Igual se ve como que es una montaña rusa, pero intentamos llevar cada semana de la mejor manera posible, sin mirar cosas ajenas al club. Lo llevamos bastante bien. La gente está unida y confía en todos los que pertenecemos a la plantilla. No hay que preocuparse".

Esa tranquilidad seguro que ayudará a todo el equipo a conseguir el gran objetivo, el ascenso, en una liga que se está apretando mucho y que provocó que el futbolista no sepa "si es bueno o malo, pero es bonito que esté así porque hace que no te relajes en ningún momento, ya que si ganas tres partidos estás en la parte alta y si pierdes dos tienes que mirar hacia abajo".

En este sentido y para terminar, Álvaro Juan aseguró que ahí también jugará un papel vital una afición que "necesitamos mucho. Con su apoyo será mucho más fácil conseguir lo que nos hemos propuesto", finalizó un futbolista talaverano que regresará a su casa, para reencontrarse con su pasado y para construir su futuro de verde y que espera que le sirva para "meternos en el playoff y ascender".