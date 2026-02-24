Un hueco en la defensa del Racing de Ferrol para tres candidatos

Edgar Pujol y Saúl García es una de las cinco combinaciones de centrales que usó el Racing en la presente temporada Jorge Meis

“El ataque gana partidos, la defensa campeonatos”, es una de las frases más famosas del mundo del deporte. Esta cita, atribuida principalmente a los legendarios Chuck Daly –entrenador de los “Bad Boys” Detroit Pistons– como a Phil Jackson –ganador de seis anillos con los Chicago Bulls de Michael Jordan y cinco con Los Angeles Lakers de Kobe Bryant–, en baloncesto, y al histórico Sir Alex Ferguson –técnico con más títulos en la historia–, en fútbol, es algo que debe tener en cuenta el Racing de Ferrol si quiere lograr su gran objetivo: regresar al fútbol profesional este año.

No es que el conjunto de la ciudad naval esté defendiendo mal, pero está cometiendo algunos fallos que le están costando muchos puntos, sobre todo contra los equipos de la parte alta de la clasificación, y eso le está privando de ganar, algo esencial si quiere subir a Segunda. Gran parte de ese problema se puede solucionar a través de la dupla de centrales. Ellos son los que tienen que liderar la parcela defensiva, ayudar a sus compañeros y sacar el balón para que el equipo funcione como un engranaje perfecto. Para ello, cuenta con cuatro piezas más un comodín para lograrlo. Aunque durante un tiempo perderá a uno de sus candidatos.

Sin embargo, esta temporada, ni previamente Pablo López ni ahora Guillermo Fernández Romo, por diversas circunstancias, están encontrado a sus dos defensores predilectos a los que encomendar esas tareas tan importantes. Con todo, es cierto que ambos técnicos tiene una predilección con la pareja que forman Álex Zalaya y Edgar Pujol. Y es que entre los dos han disputado quince encuentros, en los que lograron cinco victorias, tres empates y siete derrotas. Unos números que podrían ser mejores, pero es cierto que son los dos defensores más destacados de la plantilla. Incluso son los únicos que han conseguido marcar –cuatro marcó el zaragozano y uno el dominicano–.

Con todo, debido al reciente suceso acontecido con el ‘15’ racinguista, esa dupla se tendrá que deshacer, como mínimo, durante cuatro encuentros. Eso sí, tampoco es una situación nueva porque eso ya se dio previamente cuando Pujol fue convocado con su ­selección o cuando el propio Zalaya sufrió una lesión muscular que le apartó un mes.

Cosa de cinco

Sea como fuere, aunque esa es el tándem más usado, lo cierto es que tanto Pablo López como Guillermo Fernández Romo comenzaron por otros dúos. Mientras que el técnico coruñés apostó por Zalaya y Markel Artetxe –y le salió bien gracias a su victoria frente al Talavera de la Reina–, el madrileño lo hizo con Chema Rodríguez y Pujol –cayó estrepitosamente ante la Ponferradina–, usando así a los cuatro centrales puros de la plantilla.

La primera de esas parejas, casualmente, es la segunda combinación que más se ha usado esta campaña, mientras que la otra es la tercera. En total, Zalaya y Artetxe jugaron cinco encuentros, en los que consiguieron tres victorias y dos derrotas. Esos tres triunfos llegaron en sus tres primeros duelos juntos. Aunque habría que ponerle un asterisco a eso, ya que ante el Osasuna Promesas el zaragozano se lesionó, también estaba lastimado Chema y Edgar estaba convocado con la República Dominicana, apareció un quinto integrante, Saúl García, para ejercer como parche en esa posición crucial.

El cántabro, que realizó un partido muy completo ante el filial de Osasuna, tuvo el premio de jugar dos partidos más en esa demarcación, pero escoltando a Pujol. Su balance fue de una victoria, en su estreno frente al Arenas de Getxo ante el que el Racing protagonizó su mejor inicio –ganaba 3-0 en el minuto 20–, y una derrota, y ahí se terminó su participación liguera como central.

Su puesto recaló en Chema, que aprovechó la citada lesión de Zalaya y otra de Artetxe, para adueñarse de la zaga. Con el dominicano formó una dupla que no mejoró el rendimiento de Edgar-Saúl, ya que tuvieron unos números similares: un triunfo y dos derrotas. Aun así, Pablo López le dio confianza y, de forma sorprendente, lo alineó junto a Zalaya frente al Zamora. Su experimento no le puso salir mejor debido a que ganaron.

Eso, en un principio, parecía que había quedado en anécdota, pero Romo, en su primer partido en A Malata, repitió la fórmula y obtuvo el mismo resultado, ya que sumaron una victoria frente al Arenteiro (2-0). Esa fue, hasta la fecha, la última vez que ambos coincidieron sobre el verde. Salvo caso excepcional, es poco probable que esa pareja se vuelva a repetir, al menos en el corto plazo debido a la sanción que se enfrenta el ‘15’ racinguista.

El casting

Eso abrirá el casting para los dos puestos de central, y para el que hay cuatro candidatos. Con todo, por lo visto en las jornadas anteriores, si hay uno que parte con ventaja ese es Edgar, por lo que tanto Chema como Artetxe y Saúl tendrán que pelear y dar el máximo, no sólo esta semana de entrenamientos, sino en las próximas para ocupar una demarcación que es crucial que funcione a la perfección para que el Racing gane esa seguridad defensiva y así pueda crecer en ataque, donde sobra calidad para desequilibrar los partidos en cualquier momento.

Sin duda, será un casting complicado para un Romo que, quitando a Saúl, ya sabe como se desenvuelven los otros interesados en ese puesto. Ahora le toca decidir y buscar esa pareja que se adapte a la segunda parte de esa frase mencionada al inicio: “una buena defensa gana campeonatos” o, en este caso, permite luchar por subir al fútbol profesional.