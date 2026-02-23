El Racing de Ferrol está más abajo que nunca... pero igual de cerca

Pascu intenta llevarse la pelota entre dos futbolistas del Celta Fortuna JORGE MEIS

Nunca esta temporada el Racing estuvo tan abajo como ahora en la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF. La novena plaza a la que ha caído tras su derrota frente al Celta Fortuna y los otros resultados que se dieron en la vigésimo quinta jornada liguera le han hecho perder cinco puestos. Sin embargo, a falta de trece jornadas para el final de la liga regular, la distancia que lo separa de los lugares que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda es de un solo punto, así que sus opciones de luchar por el retorno al fútbol profesional español se mantienen más o menos intactas.

La “culpa” la tiene la igualdad del campeonato, porque entre la tercera plaza que ocupa el Pontevedra y la duodécima, en la que ahora está el Zamora, solo hay cinco puntos de distancia. Así que cualquiera de las diez escuadras que están en esta franja tienen la posibilidad de acabar luchando por el ascenso. Será quien mejores números firme en este tramo final del campeonato el que consiga ser uno de los cuatro que disputen la segunda fase del campeonato de la categoría de bronce nacional.

Protagonistas

Por ahora, los que están en ellos tras la vigésimo quinta jornada son dos veteranos como el Celta Fortuna –que con esta suma su vigésimo segunda jornada en zona de promoción tras meterse en ella después de la cuarta– y el Pontevedra –que ya acumula once fechas entre los cinco primeros, diez seguidas en esta segunda estancia, aunque ahora tiene a sus perseguidores pisándole los talones a dos puntos–.

Los otros dos inquilinos de la parte noble vuelven a ella gracias a las victorias con las que saldaron sus partidos del pasado fin de semana. Uno es el filial del Athletic, que se mete en esta zona por cuarta vez en lo que va de campeonato para totalizar un total de ocho jornadas en la zona de playoffs –dos de sus pasos anteriores fueron de una sola fecha–. El otro es el Mérida, que se cuela por segunda vez en esta zomna –la otra fue hace dos fines de semana– y demuestra su candidatura a volver a luchar por el ascenso a Segunda.

Por encima de todos ellos está un Tenerife que con esta ya suma 24 jornadas al frente de la tabla. Los nueves puntos que tiene sobre el segundo le dan una renta más o menos cómoda para acabar celebrando el ascenso directo al final de la liga regular, pero la igualdad de las últimas jornadas le demuestran lo complicado que resulta ganar cada duelo.