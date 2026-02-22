Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

Todo le sale en contra al juvenil racinguista para caer goleado por su “tocayo” cántabro

El cuadro verde falló un penalti y vio cómo le birlaban otro antes de perder la concentración

Redacción
22/02/2026 20:51
Campo de Maniños Racing de Ferrol juvenil contra Solares
El equipo ferrolano ve cada vez más cerca el descenso
Daniel Alexandre
Ya son trece las jornadas que el equipo juvenil del Racing de Ferrol lleva sin ganar en la liga del grupo 1 de División de Honor tras la derrota encajada frente al Racing de Santander (0-4). Así, hundido en la última posición y a nueve jornadas para el final del campeonato, los quince puntos que lo separan de la zona de permanencia invita a pensar a que el descenso podría hacerse efectivo en breve.

El guion del encuentro disputado en el O Pote fue similar al de partidos anteriores. El cuadro verde rayó a buen nivel en el tramo inicial y hasta dispuso de un penalti para adelantarse... pero que Joel Tenreiro erró. Mientras, su rival apenas fue capaz de generar peligro, pero la primera vez que lo hizo acertó a marcar. Entre eso, y que al conjunto local no le señalaron entonces otra pena máxima más que clara, los de Míchel Alonso se vinieron abajo y encajaron dos tantos casi seguidos antes del descanso.

La segunda parte no sirvió para nada más que dejar clara la diferencia entre ambos equipos a todos los niveles.

