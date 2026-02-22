Mi cuenta

Racing de Ferrol

“¡Este es el camino!”, grita la plantilla del Racing de Ferrol

Los futbolistas del cuadro verde apuntan que la competitividad vista frente al Celta Fortuna es lo mínimo que hay que mostrar

Juan Quijano
Juan Quijano
22/02/2026 21:34
Racing de Ferrol-Celta Fortuna
Los jugadores del Racing celebran el gol ante el Celta Fortuna
JORGE MEIS
La derrota frente al Celta Fortuna fue el prólogo de una jornada que para el Racing fue mala –la acabó en la novena posición, a un solo punto de los puestos que den acceso a los playoffs de ascenso a Segunda–. Sin embargo, la plantilla expresa al unísono su sentir tras un partido en el que jugó don diez desde el minuto 7 de un partido que duró más de cien y en el que no desmereció al segundo del grupo 1 de Primera RFEF: “¡Este es el camino!”, fue el sentir general.

La manera en la que compitió el cuadro verde, tanto en el tiempo que estuvo en inferioridad como cuando dispuso de los mismos efectivos que su rival, es lo que espera demostrar en las trece jornadas que quedan hasta el final de la liga regular. “Es algo que no puede faltar. Así que hay que continuar así en los próximos partidos”, recuerda el capitán racinguista, Álvaro Giménez, mientras que su compañero Artetxe apunta que “lo mínimo que podemos hacer es dejarlo todo por este escudo, esta camiseta y esta gente”.

Local

Es algo que se va a notar, sobre todo, cuando el conjunto de la ciudad naval juegue en el estadio de A Malata porque, como recuerda el delantero, “donde se consiguen los objetivos es en casa. Así que si competimos como lo hemos hecho en esta ocasión, seguro que vamos a sumar muchos puntos a nuestra cuenta. “Es que hay que seguir de esta manera hasta el final del campeonato”, asegura el futbolista vasco Markel Artetxe.

Así que la próxima semana, en la visita al Talavera, el Racing espera repetir el comportamiento que tuvo ante el Celta Fortuna para, de esta manera, sumar tres puntos que lo ayuden a escalar puestos dentro de la igualdad que se registra en la tabla clasificatoria de la categoría de bronce. Será la manera de demostrar que está en una dinámica ascendente para alcanzar los objetivos.

