Racing de Ferrol
El Racing de Ferrol ya sabe el horario del derbi ante el Ourense CF
El partido, correspondiente a la vigésimo octava jornada liguera, se disputará en el campo de O Couto
A las 16.15 horas del sábado 14 de marzo jugará el Racing el partido de la vigésimo octava jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que lo enfrentará al Ourense CF.
El encuentro, que se disputará en el campo de O Couto, será el último derbi que el equipo ferrolano juegue como visitante en esta liga regular.
El cuadro verde, que aspira a meterse en las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda, visitará a un rival que lucha por la permanencia.