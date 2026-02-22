Mi cuenta

Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol ya sabe el horario del derbi ante el Ourense CF

El partido, correspondiente a la vigésimo octava jornada liguera, se disputará en el campo de O Couto

Juan Quijano
Juan Quijano
22/02/2026 14:04
Racing de Ferrol-Celta Fortuna
Once titular del Racing contra el Celta Fortuna
JORGE MEIS
A las 16.15 horas del sábado 14 de marzo jugará el Racing el partido de la vigésimo octava jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que lo enfrentará al Ourense CF.

El encuentro, que se disputará en el campo de O Couto, será el último derbi que el equipo ferrolano juegue como visitante en esta liga regular.

El cuadro verde, que aspira a meterse en las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda, visitará a un rival que lucha por la permanencia.

