El Racing de Ferrol ya sabe el horario del derbi ante el Ourense CF

Once titular del Racing contra el Celta Fortuna JORGE MEIS

A las 16.15 horas del sábado 14 de marzo jugará el Racing el partido de la vigésimo octava jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que lo enfrentará al Ourense CF.

El encuentro, que se disputará en el campo de O Couto, será el último derbi que el equipo ferrolano juegue como visitante en esta liga regular.

El cuadro verde, que aspira a meterse en las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda, visitará a un rival que lucha por la permanencia.