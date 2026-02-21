Zalaya, jugador del Racing de Ferrol, tras el mordisco: "Me equivoqué gravemente"

El jugador, abandonando el terreno de juego j. Meis

Ya lo recordaba el preparador Guillermo Fernández Romo al término de uno de los, sin duda, partidos más agridulces del Racing de Ferrol en la presente temporada. Ese encuentro ante el Celta Fortuna en el que si el ganador se hubiese dado a los puntos, sin duda, ese hubiese sido el conjunto verde.

El entrenador echó la vista atrás al duelo ante el Tenerife, en el que Zalaya se había erigido como la luz racinguista y, en un inesperado y sorprendente giro, pasó a ser la oscuridad ante el filial celeste. Una sombra en la que se produjo ese, ya desgraciadamente conocido, mordisco a Álvaro Marín, que supuso la roja para el canterano del Zaragoza cuando los vientos eran favorables para el Racing y que cambió el rumbo de la nave verde.

Zalaya no ha escondido la cabeza tras este desafortunado incidente que rápidamente trajo a la memoria otros similares vistos asimismo sobre el césped, y pocas horas después de convertirse en protagonista accidental del derbi, entonó el “mea culpa” en sus redes sociales. “Me gustaría pedir disculpas por lo sucedido hoy a todo mi equipo, cuerpo técnico, a nuestra afición y, por supuesto, también al jugador del Celta Fortuna”, señalaba el futbolista, “estoy muy arrepentido”.

Y es que este mordisco en el brazo de Marín no sólo dejó huella en el jugador del Celta, sino también en el desarrollo posterior del partido y, puede hacerlo en otros duelos, en función de la sanción que sufrirá el jugador –entre cuatro y doce y cuya resolución se conocerá a mediados de la próxima semana–. “Asumo toda la responsabilidad de la derrota de hoy –por el viernes– y todo lo que tenga que venir, aunque eso no sirva ahora mismo de nada”, continuaba el defensa central tras el incidente que le costó su primera roja directa en su trayectoria deportiva y que, sin duda, no olvidará.

Un forma de estar en el campo que él mismo recuerda en esas palabras de arrepentimiento al señalar que “creo que siempre he sido un jugador y una persona con un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo, pero hoy me equivoqué gravemente”.

Un error que llevó a los suyos a jugar con uno menos desde el minuto 8, con un marcador que pasó del 1-0 al 1-2 final, tras un gran encuentro de los suyos. “Estoy orgulloso del partido que han hecho, dejándoselo todo en el campo con un jugador menos. Seguiré trabajando duro para recuperar la confianza de todos y estar a la altura del escudo que defiendo cada día”, cerraba su carta de disculpas, con un “Opa Racing” a la espera de saber la penitencia por este pecado.