Diario de Ferrol

Racing de Ferrol

Minuto a minuto del Racing Club Ferrol-Celta Fortuna

Los de Romo reciben al filial vigués para seguir matando gigantes

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
20/02/2026 18:38
Portada directo Racing Celta Fortuna
Portada directo Racing Celta Fortuna
AEIG
-
Celta Fortuna

Viernes de resurrección

Los verdes afrontan su segundo partido un viernes. El primero fue el disputado, también en A Malata, ante el Guadalajara y que finalizó en empate sin goles.

Los "muros" celestes

El conjunto vigués pone de inicio: Coke, Milla, Anthony, Ribes, Meixus, Jaime Vázquez, De la Iglesia, Capde, Hugo González, Marín y Óscar Marcos.

Titulares para seguir el ascenso

La formación ferrolana busca "descabezar" otro contricante de la parte alta con este once: Parera, Edgar, Artetxe, Zalaya, Álvaro Ramón, Fabio, Gorostidi, Pascu, Dacosta, Álvaro Juan y Álvaro García.

Bienvenid@s!!!

El Racing de Guillermo Fernández vuelve a casa, a A Malata, y lo hace con tres putos más pescados ante el líder de la categoría, el Tenerife

