Racing de Ferrol
Minuto a minuto del Racing Club Ferrol-Celta Fortuna
Los de Romo reciben al filial vigués para seguir matando gigantes
-
Celta Fortuna
Viernes de resurrección
Los verdes afrontan su segundo partido un viernes. El primero fue el disputado, también en A Malata, ante el Guadalajara y que finalizó en empate sin goles.
Los "muros" celestes
El conjunto vigués pone de inicio: Coke, Milla, Anthony, Ribes, Meixus, Jaime Vázquez, De la Iglesia, Capde, Hugo González, Marín y Óscar Marcos.
Titulares para seguir el ascenso
La formación ferrolana busca "descabezar" otro contricante de la parte alta con este once: Parera, Edgar, Artetxe, Zalaya, Álvaro Ramón, Fabio, Gorostidi, Pascu, Dacosta, Álvaro Juan y Álvaro García.
Bienvenid@s!!!
El Racing de Guillermo Fernández vuelve a casa, a A Malata, y lo hace con tres putos más pescados ante el líder de la categoría, el Tenerife