Guillermo Fernández, técnico del Racing de Ferrol: “Si tenemos que perder alguna vez, que sea así”

El preparador madrileño, en el banquillo local J. Meis

Muchas cosas positivas, tanto dentro del campo como en la grada, que no se han podido traducir en tres puntos fue lo visto en la tarde del viernes. Al menos, un punto que se fue de A Malata por “dos errores muy costosos y que han afectado al resultado final. Todo lo demás, realmente han sido cosas muy positivas, se han quedado ensuciadas un poco por ese resultado”, señalaba el preparador Fernández Romo.

Y es que el Racing se puso por delante cuando casi la afición ni se había sentado y supo recuperar esas sensaciones tras la expulsión de Zalaya. Eso sí, ya con el empate de un Celta Fortuna que supo aprovechar esos momentos de incertidumbre racinguista recolocando fichas.

“Nos ha costado un poco sufrir ese palo de la expulsión, porque hemos entrado muy bien al partido, muy superiores, con muchas situaciones favorables”, relataba el técnico que en ese período de adaptación sufrió el 1-1 y posteriormente “nos ha costado volver a generar todas las cosas que teníamos. Pero todo lo que ha pasado de ahí al minuto 97 ha sido a nuestro favor”. A excepción, eso sí, del jarro de agua de fría con el 1-2 en “una mala defensa en la falta lateral, que es algo que tenemos que asumir que no nos puede pasar”.

Fernández se quedó con la sensación del poder ganar y asimismo “más allá de la voluntad, de la organización, de la actitud que todos hemos visto y que nos hemos sentido reflejados, hemos jugado con mucha emoción”, añadía.

Equipo humano

Y en una liga igualada y de contrastes, lo que ante el Tenerife le dio el triunfo –el balón parado– se lo quitó ante el Celta Fortuna, y asimismo su protagonista, Zalaya, condicionó el juego de un Racing cuyo plan de partido se estaba desarrollando para premio.

Y si bien, como señaló el técnico “si tenemos que perder alguna vez que sea así”, la roja de su pupilo fue uno de esos momentos de inflexión del choque. “Está hundido, sabe que se ha equivocado y ya está. La semana pasada ganamos gracias a él. Soy partidario, porque como soy el primero que se equivoca, de no machacar a nadie. Intentar transformar ese error en acierto de los demás. Y en el grupo en ese sentido lo hemos apoyado”, señalaba, recordando también que en esa construcción de un equipo, no sólo es un equipo de fútbol, es un equipo humano.