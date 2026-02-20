El Racing de Ferrol cae ante la fortuna del Celta

El Racing, durante el partido ante el Celta Fortuna JORGE MEIS

Que el filial de Celta lleve el apellido de Fortuna debe ser por partidos como el que disputó frente al Racing. Aunque no cabe duda de la capacidad y el talento que tiene la muchachada del cuadro olívica, esta vez le salió todo de cara para llevarse los tres puntos y dejar al cuadro verde sin dar continuidad al triunfo que logró la semana pasada ante el Tenerife. Al menos, los aplausos con los que los locales fueron despedidos confirma que las cosas están cambiando en torno a la escuadra de la ciudad naval por la competitividad.

Pocas cosas más pudieron pasar en los primeros quince minutos. Primero, el gol de Álvaro Juan –a través de un tiro casi sin ángulo desde la línea de fondo– con el que el Racing castigó la tibieza con la que el Celta Fortuna se presentó. Al poco, la expulsión a Álex Zalaya –FVS mediante– por morder a Álvaro Marín en un lugar del campo nada oportuno. Y por último, cuando el cuadro verde se estaba acomodando –justo después de que Mardones entrase para ocuparse de un lateral derecho que empezó defendiendo Edgar Pujol–, con el gol con el que el antes agredido restableció las tablas.

Ahí empezó un nuevo partido, con un ambiente bronco por lo que había pasado hasta entonces y el cuadro verde tratando de aguantar los ataques de un rival que hizo valer su capacidad a la hora de mover la pelota y el hecho de estar en superioridad. De hecho, y aunque el escenario no era nada halagüeño, el conjunto de la ciudad naval fue anulando, y cada vez con más solvencia, los ataques de su rival.

Además, cada vez que tuvo la oportunidad de lanzarse el ataque lo hizo con verdadero peligro, como pasó con las acciones en las que Álvaro Giménez y Mardones estuvieron a punto de marcar... de no ser la actuación del meta visitante. Así que el partido llegó al descanso con tablas en el marcador, pero dando a entender que en la segunda parte todavía podían pasar muchas más cosas para los dos equipos.

Al filial celeste no le gustaba el cariz que estaba tomando el encuentro y por eso tras el descanso introdujo tres cambios con los que, además, cambió su disposición sobre el terreno de juego. Pero el guion del partido siguió siendo el mismo, un filial que acaparó la posesión pero apenas era capaz de crear peligro y un conjunto local que complicaba las cosas a su adversario cada vez que recuperaba la pelota y tenía fuerzas para lanzarse en busca de la portería contraria.

Entonces llegó una acción que cambió el partido. Un forcejeo entre Álvaro Ramón y Milla se resolvió con un braceo algo exagerado del futbolista visitante, que acabó siendo expulsado. Y, aunque con igualdad numérica la posesión de la pelota siguió siendo mayoritariamente para el filial celeste, ahora sí que el Racing se atrevió a lanzarse más al ataque, sobre todo porque el partido empezó a romperse.

Así, dentro del carrusel de idas y venidas que hubo en los últimos minutos, las mejores ocasiones fueron las del cuadro verde. Un disparo de Antón Escobar que se estrelló en el poste, otro remate de este que detuvo el portero visitante y un par de acciones a balón parado que supusieron peligro parecían indicar que el choque tendía hacia al cuadro local... hasta que el Celta Fortuna acertó en la ocasión que tuvo y se llevó los tres puntos cuando nadie lo esperaba.