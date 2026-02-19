Raúl Dacosta, durante el partido contra el Tenerife ALFAQUÍ

Ganar al Tenerife ha subido al Racing a un trampolín desde el que saltar lo más lejos, y mejor, le sea posible. Pero un solo triunfo no basta para alcanzarlo, sino que lo que necesita en las catorce jornadas que restan de liga regular es ganar, ganar... y volver a ganar. Esa es la mentalidad con la que se presenta a partido que lo enfrenta al Celta Fortuna este viernes –19.00 horas, A Malata– para acercarse a la clasificación para los playoffs de ascenso a Segunda, que es el objetivo principal, y acabar el campeonato lo más arriba posible.

Tanto por el qué –ganar en el campo del líder– como por el cómo –con la versión más competitiva de lo que va de campeonato–, el equipo ferrolano pretende que el último resultado ejerza de punto de inflexión. Al menos, el chute de confianza adquirido gracias a la victoria en el Heliodoro Rodríguez López empiece a trasladarse a su rendimiento en los encuentros. Así que el enfrentamiento ante el segundo clasificado supone la primera oportunidad de empezar a ver si el cambio es real y el cuadro verde empieza a ser más sólido y maduro de lo que era hasta hace no demasiado.

Influencia

Poco a poco, la influencia del entrenador Guillermo Fernández Romo se va dejando notar tanto en el trabajo diario como en el desarrollo de los partidos. Así que el cuadro verde, que tiene una de las mejores plantillas del grupo 1 de Primera RFEF, empieza a demostrar sobre el terreno de juego todo de lo que es capaz... y lo refleja también en los resultados.

Esta vez, el equipo racinguista hará frente al rival más diferente de la categoría. El Celta Fortuna, además de ser uno de los cuatro filiales de la competición, es el que más demuestra lo que son estas escuadras –equipos que juegan con mucho ritmo, velocidad y talento–. Es a lo que se tendrá que enfrentar el cuadro verdesi quiere seguir sumando puntos a su casillero de la liga.