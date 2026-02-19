Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Poco a poco vamos viendo valores que nos gustan en el equipo”

Entrenamiento del Racing con Guillermo Fernández Romo Jorge Meis

La victoria lograda en Tenerife vale igual que otra cualquiera... pero no significa lo mismo. “Ahora tenemos algo más de ánimo”, describe el momento el preparador del Racing, Guillermo Fernández Romo, que añade la necesidad de dar continuidad frente al Celta Fortuna a este resultado. “Pero para conseguir otros tres puntos necesitamos hacer un buen partido, necesitamos una muy buena versión de los jugadores y crecer colectivamente”, dice el entrenador madrileño.

A pesar de que el técnico de la escuadra de la ciudad naval señala que la evolución del equipo se va viendo poco a poco –“vamos reconociendo individualidades, valores que nos gustan en el equipo, aspectos del juego que nos emocionan...”, explica–, también razona que “todo depende siempre del acierto”. En este sentido recuerda que en los tres últimos partidos el cuadro verde ha estrellado cuatro lanzamientos en los postes, que significa que “vamos dando pasos y llegando a la portería rival, pero aún buscamos tener eficacia”.

Competencia

Fernández Romo quiere que la competitividad que el Racing empieza a demostrar en los partidos se vaya convirtiendo en competencia. “Tenemos que ser realmente un equipo que tenga fiabilidad, solidez, que tengamos el valor de hacer las cosas que vayan procediendo en cada momento”, explica el preparador racinguista sobre el momento actual.

“Hay que tener regularidad para ser el equipo que queremos ser”, dice el preparador de la escuadra de la ciudad naval de cara a seguir mejorando y haciendo cosas que den más nivel a la formación verde.