Un horario poco habitual para el Racing de Ferrol

Álvaro Ramón, durante el encuentro de la primera vuelta disputado en Balaídos Alfaquí

La presente semana es un tanto especial para el Racing. No sólo porque sea más corta de lo habitual o porque llega después de vencer al invencible Tenerife en su feudo. Es por jugar un viernes, algo a lo que no está acostumbrado. Y es que está será la sexta vez, en las tres temporadas que estuvo en Primera Federación, que disputará un partido en ese día de la semana. Su rival, el Celta Fortuna, aunque lleva más campañas, sólo tuvo un choque en esa fecha tres veces más.

Además, el horario escogido también es poco habitual, ya que en los distintos derbis gallegos que hubo este curso, la mayoría se disputaron en una franja que comprendía las 16.00 y las 16.30 horas de los sábados, con alguna excepción a las 18.30 horas. Sin duda, será un encuentro más extraño de lo normal entre dos formaciones que están en la pelea por la segunda plaza en la clasificación.

La primera vez que el Racing jugó un partido en viernes en la categoría de bronce del fútbol español ocurrió en la temporada 2021/22. Su estreno, en la jornada cuatro, no pudo ser peor, ya que sucumbió ante el Extremadura por un solitario tanto, obra de Kike Márquez en el minuto 84. No fue el mejor debut, pero logró corregirlo sólo seis fechas después ante el Rayo Majahonda. En esa ocasión, se desplazó hasta tierras madrileñas para vencer por 0-2 gracias a los tantos de David Rodríguez y Kevin Presa.

La cosa no hizo más que mejorar porque su siguiente enfrentamiento fue, precisamente, contra su próximo rival, un Celta Fortuna que sucumbió por 5-0 en A Malata, el mismo escenario en el que tendrá lugar este encuentro. Aquella tarde del 19 de noviembre de 2021, el equipo dirigido por Cristóbal Parralo pasó por encima del filial celeste. Apenas habían pasado 25 minutos cuando los verdes ya mandaban 2-0 en el marcador debido a los tantos de David Castro y Joselu, de penalti. La situación siguió bien porque antes del descanso Iñigo Alayeto marcó el tercero, mientras que los otros dos tantos (David Rodríguez y Nathan) llegaron en la segunda mitad. Ese fue y será, hasta este viernes, el primer y único derbi que jugaron ambos conjuntos un viernes.

De igual manera, también fue la última victoria racinguista en ese día de la semana, porque después cedió, en la jornada 32, ante el Zamora (1-3) y este mismo año empató contra el Guadalajara, siendo ambos duelos en A Malata.

Un rival experimentado

El Celta Fortuna, en cambio, tiene un balance mucho más positivo jugando en el quinto día de la semana. De los ocho encuentros que disputó hasta el momento, ganó cuatro y empató tres, siendo su única derrota ese 5-0 que le endosó el Racing de Ferrol.

Previamente a ese compromiso, el filial celeste se había estrenado superando de manera contundente al Real Irún con los goles de Lautaro de León Bouzada (2), Gabri Veiga y Álex Martín (1-4). La siguiente vez fue contra el Zamora, al que venció gracias a un solitario tanto de Cedric Teguía, que posteriormente fue expulsado. Al contrario que el conjunto de la ciudad naval, que sí que tuvo que esperar más, el Fortuna sólo lo hizo una jornada para disputar ese tercer compromiso, siendo el Bilbao Athletic su siguiente víctima en ese día de la semana (0-1).

El último encuentro antes de su primera derrota, fue el que disputó el cuadro de Onésimo frente al Unionistas de Salamanca, en el que sumó su primer empate después de un partido muy reñido y que se saldó con un 1-1 debido a los tantos de Jesús de Miguel –ahora en las filas del Tenerife– y de Miguel Rodríguez –ahora en el Utrecht neerlandés–.

Aunque jugó muchos más partidos desde ese derbi en A Malata, el Celta Fortuna no volvió a disputar un partido un viernes hasta la temporada 2024/25, cuando midió sus fuerzas contra el Sestao River, que logró sacar un empate de Balaídos (1-1). Esa tristeza duró poco en la parroquia celeste porque ese mismo curso sumó su última victoria hasta la fecha, cuando superó al Barcelona Atlètic gracias a los goles de Óscar Marcos, Hugo González –que este año alterna el primer equipo y el filial– y el que anotó en propia meta Mamadou Ibra Mbacke. El último duelo fue esta misma campaña y con el mismo ­signo de encuentro, un empate.

Con todo, en su caso fue contra el Zamora en un auténtico partidazo que acabó 3-3, en el que los celestes anotaron su último gol sobre la bocina. Este viernes tanto Racing como Fortuna buscarán volver a esa senda, pero con el recuerdo de que la última vez, los visitantes se llevaron una “manita” de recuerdo.