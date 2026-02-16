El Racing de Ferrol está de vuelta en su hábitat natural

Los jugadores celebran la victoria conseguida en Tenerife ALFAQUí

Entre su victoria sobre el Tenerife y los otros resultados de la vigésimo cuarta jornada liguera de grupo 1 de Primera RFEF, el Racing está de vuelta en su hábitat más habitual en el campeonato: los puestos que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda. Con esta ya son veinte las jornadas que el equipo ferrolano está en ellas, algo que solo supera su próximo rival, el Celta Fortuna, que desde se coló en estos puestos tras la cuarta jornada no los ha vuelto a abandonar.

A pesar de que quien domina el grupo 1 es un Tenerife que lo lidera desde la segunda jornada –tras la que el líder fue una Ponferradina que no volvió a estar en las plazas que permiten luchar por dar el salto de categoría–, un total de catorce de las veinte escuadras participantes han estado, antes o después, más o menos, en las cuatro posiciones que clasifican para los playoffs. Una demostración de la igualdad que hay en la categoría de bronce del fútbol español. De hecho, los que ahora son los tres últimos clasificados han llegado a estar en esos puestos.

Historial

En el caso del cuadro verde, que estuvo entre las cinco primeras posiciones –nunca en el liderato– de la primera a la decimoctava jornada, para luego estar tras la vigésimo primera –al ganar el Arenteiro– y la vigésimo cuarta –gracias a la victoria sobre el Tenerife– quiere seguir en esta zona.

“Esto nos tiene que servir para ir a más”, comentan desde la plantilla racinguista con vistas a las catorce jornadas que restan para el final de la liga regular de la categoría.