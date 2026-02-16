Mi cuenta

Racing de Ferrol

El de Tenerife fue el noveno tanto de estrategia del Racing de Ferrol de lo que va de campeonato

El gol marcado por Álex Zalaya es el cuarto del defensa zaragozano en lo que va de campeonato

Juan Quijano
Juan Quijano
16/02/2026 20:09
El Racing, durante el partido contra el Tenerife
Álex Zalaya, celebrando el gol contra el Tenerife
ALFAQUÍ
Con el anotado en el Heliodoro Rodríguez López ya son cuatro los goles que aparecen en la cuenta de Álex Zalaya. Y son nueve, de los 28 que tiene en total, los que el equipo ferrolano ha conseguido en acciones a balón parado. “Es que en esta categoría la estrategia es determinante”, reconoce el defensa zaragozano al hablar de este tipo de acciones.

Después de explotarlas al máximo cuando Pablo López estaba el frente del equipo ferrolano –de esta forma marcó en las cuatro primeras jornadas del campeonato–, entre que los rivales estudiaban más a la escuadra de la ciudad naval y la falta de acierto, la productividad bajó hasta que ahora ya lleva dos tantos conseguidos a través de esta fórmula desde que empezó el año 2026.

En el lado opuesto, a pesar de que nueve de los 26 tantos encajados por el cuarto verde en lo que va de campeonato han llegado de esta manera, Zalaya cree que ante el Tenerfe “hemos dado un paso adelante”. Tanto que explica que “hemos estado muy fuertes en la estrategia defensiva”, lo que impidió los remates del rival.

