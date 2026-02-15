Mi cuenta

Más de lo mismo para el equipo juvenil del Racing de Ferrol

El cuadro verde cayó goleado en su visita al Sporting de Gijón y se hunde más en la tabla

Redacción
15/02/2026 11:46
Campo de Maniños Racing de Ferrol juvenil contra Solares
El equipo ferrolano  ve cada vez más cerca el descenso de categoría
Daniel Alexandre
No pudo el equipo juvenil del Racing evitar la goleada en su visita a uno de los mejores del grupo 1 de la categoría, el Sporting de Gijón (4-0). El equipo ferrolano, que a falta de diez jornadas para el final del campeonato parece condenado a perder su puesto en la División de Honor, se vio netamente superado por un adversario que, marcando un par de tantos en cada período, sumó tres puntos que lo mantienen en la tercera plaza de la tabla clasificatoria.

El partido siguió el guion de encuentros anteriores de la escuadra verde. Si acaso, lo único que cambió es que la capacidad de la formación asturiana hizo que su volumen de llegadas a la portería racinguista fuese más grande. Sin embargo, la fragilidad defensiva mostrada por la escuadra de la ciudad naval hizo que su rival, tanto a balón parado como en una acción combinativa, marcasen dos goles para encarrilar los tres puntos al llegar al intermedio.

En la segunda parte, la escuadra visitante trató de buscar la portería contraria para, al menos, reducir las distancias y soñar con la posibilidad de sumar algún punto en este partido. Al contrario, porque la falta de solidez defensiva le hizo encajar otros dos tantos y acabar encajando una severa goleada.

