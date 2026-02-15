El triunfo del Racing de Ferrol trasciende de lo numérico

Tejera abraza a Álex Zalaya para celebrar el tanto de la victoria ALFAQUÍ

Hay victorias que trascienden lo estrictamente numérico y el Racing pretende que la conseguida sobre el Tenerife sea una de ellas. “Esto nos tiene que dar un impulso para lo que viene”, deseó Álex Zalaya, goleador racinguista en el Heliodoro Rodríguez López, que espera que este resultado permita al equipo ferrolano ir a más en las catorce jornadas de liga regular que aún quedan por jugarse para, de esta manera, meterse en las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso.

El caso es que, entre el triunfo conseguido ante el líder del grupo 1 de Primera RFEF y los otros resultados que se dieron en la jornada, el cuadro verde escala hasta la cuarta plaza –otra vez en la zona que permite jugar las eliminatorias para dar el salto de categoría–. Y, aunque la primera plaza está a una distancia, 17 puntos, que parece inalcanzable, ahora la segunda (Celta Fortuna, rival racinguista el próximo viernes) y tercera plaza (Pontevedra) están solo a ocho y dos puntos, respectivamente–. Y la ventaja sobre las plazas que no dan acceso a los cruces por subir es de solamente uno.

Refuerzo

“Esta victoria es para que nos refuerce mucho para el tramo que nos queda, que es muy bonito”, considera Raúl Dacosta uno de los racinguistas más destacados en el último partido. De hecho, su compañero Álex Zalaya estima que gracias a este resultado “hemos dado un paso adelante”, así que espera dar continuidad a este triunfo en el siguiente partido del campeonato.

Pero, además de la confianza ganada con este resultado, tanto el entrenador racinguista como los jugadores de la plantilla destacan la importancia del apoyo de una afición que se desplazó para animar. “Esta victoria es para ellos”, recordó el entrenador del cuadro verde, Guillermo Fernández Romo al reconocer los problemas tenido en los últimos días para desplazarse a Canarias.