Tres puntos de confianza para el Racing de Ferrol

El Racing celebra el gol de la victoria ALFAQUÍ

No había mejor escenario que el campo del líder para que el Racing rompiese la racha de cuatro derrotas seguidas que llevaba a domicilio, o para volver a colarse en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda, o para volver a dejar su portería a cero... Pero sobre todo para recibir un chute de confianza que le debe servir para hacer frente a los últimos catorce partidos de la liga regular con una mejor mentalidad. Eso es lo que le da la victoria sobre el Tenerife, lograda además de una manera que tiene mucho valor.

Los dos equipos empezaron el partido protagonizando un par de llegadas al área rival, pero en realidad fue el Tenerife el que ejerció el control del choque. Apoyado en la hegemonía que ejercen sus delanteros –sobre todo Enric Gallego, máximo goleador de la competición, y a partir de la capacidad creativa de Nacho Gil desde la izquierda–, el cuadro insular generó algo de incertidumbre en el rival. Sus acciones, de todas maneras, no fueron del todo claras, así que el portero Parera puso fin a ellas sin problemas.

Al contrario, la mejor ocasión de este primer acto fue para la escuadra de la ciudad naval en uno de sus primeros acercamientos a la portería local. Fue una acción surgida de la tranquilidad de Pascu, que introdujo la pelota dentro del área para que Álvaro Giménez, ejerciendo de referencia, la cediese a la llegada de Álvaro Ramón, que estrelló su lanzamiento en el larguero y provocó el lucimiento del portero rival en el disparo del rechace. Y, aunque no terminó en gol, sí fue la advertencia de que el equipo ferrolano no había ido a las islas de paseo, sino que iba con la intención de sumar los puntos que se ponían en juego.

Pasada esta fase de tranquilidad racinguista, el Tenerife volvió a apretar en los instantes previos al descanso con la fórmula que tantos éxitos le está dando esta temporada. Esta vez, sin embargo, su juego no sembró tanta incertidumbre como había ocasionado en los compases del encuentro, así que el partido llegó al descanso con el empate inicial. Eso sí, con el Racing dando una sensación de competitividad que llevaba tiempo sin mostrar.

Gol de Álex Zalaya

La solidez mostrada por el Racing en la primera mitad le hizo salir a la segunda con más confianza. Además, en un decorado en el que el partido se fue abriendo cada vez más, consiguió llegar con cierta claridad a la portería rival, como hizo Raúl Dacosta con una llegada por la izquierda cuyo centro fue rematado por Migue Leal desde el flanco contrario para que el portero local sacase la pelota a córner o un remate de Álvaro Giménez tras una acción parado que se fue directamente al cancerbero.

En este tramo de partido, el desgaste físico empezó a aparecer, lo que animó a los dos entrenadores a realizar cambios para que sus equipos siguiesen teniendo la energía que estaban mostrado hasta entonces. De todas maneras, con el paso de los minutos, el Tenerife fue el que pareció encontrarse más cómodo sobre el terreno de juego, además de tener la posibilidad de crear peligro casi de la nada como pasó con un remata de Enric Gallego en una acción a balón parado que el racinguista Fabio González salvó de manera milagrosa debajo de la línea.

El partido entró en el tramo final con el empate en el marcador, así que cualquier acción esporádica para decantar la victoria hacia uno u otro bando. Y la que tuvo el equipo ferrolano, en una acción parado, le llegó para marcar gracias al remate de Álex Zalaya tras un saque de Tejera desde la línea de fondo. Quedaban tres minutos para el final del tiempo reglamentario y, a pesar de que el cuadro insular apretó en busca del empate, el marcador ya no se movió y los tres puntos se fueron para Ferrol.