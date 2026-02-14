Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Final feliz para la odisea de la peña Morandeira

Los aficionados del Racing de Ferrol de este colectivo fueron llegando poco a poco a Santa Cruz de Tenerife para presenciar el partido

Juan Quijano
Juan Quijano
14/02/2026 17:06
Los aficionados de la peña Morandeira, ya en Tenerife
Los aficionados de la peña Morandeira, ya en Tenerife
PRM
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La afición racinguista que se desplazó hasta Tenerife a presenciar el encuentro que este sábado enfrenta al equipo ferrolano con la escuadra "chicharrera" ya está al completo en el Heliodoro Rodríguez López.

Los aficionados de la peña Morandeira, ya en Tenerife
Los aficionados de la peña Morandeira, ya en Tenerife
PRM

Después de la odisea vivida el viernes por culpa de la cancelación del vuelo que debía trasladar a la expedición de A Coruña a Madrid -lo que implicó la pérdida del enlace a la isla canaria-, y el desplazamiento por carretera hasta Madrid para que los aficionados fuesen reubicados en otros viajes, estos fueron consiguiendo viajar a Tenerife de manera paulatina.

Los aficionados de la peña Morandeira, ya en Tenerife
La última expedición, antes de salir de Madrid
PRM

Algunos a última hora del viernes, pero la mayoría este sábado por la mañana, el caso es que la afición racinguista ya se hizo notar en la isla antes del partido. De hecho, los expedicionarios racinguistas realizaron una previa para celebrar el final feliz a esta odisea.

Los aficionados de la peña Morandeira, ya en Tenerife
Los aficionados de la peña Morandeira, ya en Tenerife
PRM
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Bad Bunny pontés

As Pontes en la Super Bowl: el vídeo viral de Bad Bunny para felicitar San Valentín
Verónica Vázquez
Imagen de archivo de un Punto Lila en las fiestas de Ferrol

Puntos violeta y arcoíris en las fiestas del Entroido de Ferrol
Redacción
Pabellón Municipal de San Sadurniño Partido entre el Intasa y la Textil Santanderina

Segundo derbi y último duelo del mes del Intasa San Sadurniño
Redacción
La concejala de Participación Cidadá, Olga Ameneiro

Olga Ameneiro, concelleira de Narón: “Os oito restaurantes que participan en Tapas de Entroido ofrecen grandes propostas”
Eva Mazás Arnoso