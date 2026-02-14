Final feliz para la odisea de la peña Morandeira

Los aficionados de la peña Morandeira, ya en Tenerife PRM

La afición racinguista que se desplazó hasta Tenerife a presenciar el encuentro que este sábado enfrenta al equipo ferrolano con la escuadra "chicharrera" ya está al completo en el Heliodoro Rodríguez López.

Después de la odisea vivida el viernes por culpa de la cancelación del vuelo que debía trasladar a la expedición de A Coruña a Madrid -lo que implicó la pérdida del enlace a la isla canaria-, y el desplazamiento por carretera hasta Madrid para que los aficionados fuesen reubicados en otros viajes, estos fueron consiguiendo viajar a Tenerife de manera paulatina.

La última expedición, antes de salir de Madrid PRM

Algunos a última hora del viernes, pero la mayoría este sábado por la mañana, el caso es que la afición racinguista ya se hizo notar en la isla antes del partido. De hecho, los expedicionarios racinguistas realizaron una previa para celebrar el final feliz a esta odisea.