Odisea de la peña Morandeira rumbo a Tenerife

Los integrantes de la peña Morandeira, en el bus a Madrid CEDIDA

El viaje a Tenerife de la peña racinguista Morandeira, que apuntaba a ser el más amable de la temporada –por las benignas condiciones meteorológicas de las islas, por hacerse durante de la celebración del Carnaval...– se acabó convirtiendo en una auténtica odisea para sus más de medio centenar de integrantes, que viajaron con el único fin de animar a la escuadra de la ciudad naval contra la “chicharrera”.

A pesar de que la huelga de autobuses ya condicionó el traslado de los expedicionarios al aeropuerto de A Coruña, todo se desencadenó con la cancelación del vuelo que debía llevar a la expedición de Alvedro a Barajas... porque a partir de ahí todo se precipitó. Después de hablar con la agencia que había organizado el viaje –“su comportamiento no fue de diez... ¡fue de once!”, destacan desde el colectivo de aficionados–, y sin que nadie del grupo sugiriese la posibilidad de cancelar la excursión, se tomó la decisión de desplazarse por carretera hacia la capital de España para, una vez allí, ser reubicados en otros aviones para ir a Tenerife.

Reubicación

Y, pese a que la compañía que opera los vuelos adelantó la imposibilidad que toda la expedición fuese junta a las islas en el mismo vuelo, se llegó a un acuerdo para que primero las familias con niños, luego los más jóvenes y a partir de ahí el resto fuesen recolocados con el objetivo de llegar a la isla entre ayer y hoy por la mañana, a tiempo para estar en el estadio a la hora del partido. “Así es la vida de un racinguista”, bromean desde la agrupación.

A pesar del acuerdo alcanzado, la huelga de autobuses hizo que las cosas tampoco fueron sencillas para la expedición racinguista. Después de que la plantilla se ejercitase a primera hora de la mañana en el campo de A Malata, y tal y como habían previsto, los expedicionarios se trasladaron en taxis a Alvedro, donde a media mañana tomaron el vuelo que los llevó a Madrid para, una vez allí, coger el enlace a las islas y esperar en el hotel la disputa de un partido... en el que la peña Morandeira sí que estará con sus más de medio centenar de integrantes.