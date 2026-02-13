Misión (casi) imposible para el Racing de Ferrol

El equipo ferrolano espera ganar en competitividad Emilio Cortizas

Más difícil todavía. La exigencia crece para un Racing que en el plazo de seis días se va a enfrentar a los dos primeros clasificados del grupo 1 de Primera RFEF. Serán un par de exámenes que darán pistas de si el equipo ferrolano tiene nivel para meterse en la lucha por el ascenso a Segunda o si, por contra, aún está lejos de él. Empezando por el líder Tenerife al que visita este sábado –18.30 hora peninsular, Heliodoro Rodríguez López– en un encuentro que se presenta como una misión (casi) imposible de sacar adelante.

No hay nada más complicado esta temporada que derrotar al cuadro “chicharrero” –solo ha encajado tres derrotas, una menos que el Pontevedra, el siguiente que menos veces ha perdido–. Además, sus números dan cuenta de una solidez apabullante –ha recibido doce goles, una media de 0,52 por duelo; ha terminado con su portería a cero en quince de los 23 partidos disputados; ha sumado tanto en casa como fuera 27 puntos, más de los que tienen en total los seis últimos clasificados–. Pero, por si eso fuera poco, es el máximo realizador de la competición –lleva 44 goles, 1,91 por compromiso– que lidera con autoridad.

A todo esto se va a enfrentar el Racing, que de todas maneras se va a presentar con la intención de competir lo mejor posible y el mayor tiempo que pueda. Es en lo que trabaja día a día tras la llegada de Guillermo Fernández Romo, lo que ha parecido a atisbar en algunos partidos –sobre todo en el último, contra el Lugo– y lo que pretende convertir en norma para tener más opciones de acabar la liga regular entre los cinco primeros para meterse en las eliminatorias que determinarán quién da el salto al fútbol profesional español.

Esperanza

A falta de quince jornadas para el final de la liga regular, y a un punto de las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda, el conjunto de la ciudad naval espera ir ganando la competitividad que lo haga no solo estar en las posiciones deseadas, sino hacerlo con un nivel que le haga tener posibilidades de éxito reales en estas eliminatorias.

Por ahora, el enfrentamiento con los dos primeros clasificados le hará ver en qué nivel está, qué cosas tiene que mejorar y dónde están sus principales carencias. Todo eso le hará competir mejor en lo que queda de jugar de liga.