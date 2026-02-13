Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su partido ante el Cacereño

El encuentro, correspondiente a la vigésimo jornada liguera, se disputará en el campo de A Malata

Juan Quijano
Juan Quijano
13/02/2026 12:40
Once titular del Racing en el partido contra el Arenteiro
Once titular del Racing en un partido del campeonato
ALFAQUÍ
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El partido que el Racing jugará frente al Cacereño con motivo de la vigésimo séptima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF se disputará a las 20.30 horas del domingo 8 de marzo.

El encuentro se jugará en el estadio de A Malata y será el que cierre esta jornada liguera, ya que los otros nueve tendrán  con anterioridad.

El cuadro verde, que está luchando por meterse en las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda, recibirá a un rival que lucha por conseguir la permanencia en Primera RFEF.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O Esteo recibe a un equipo que necesita ganar para salir del descenso

O Esteo, a lo suyo y a ganar en Zamora
Redacción
Vista de la ría de Ferrol desde el Monte de Ancos

El PSOE exige a la Xunta que financie “ya” las obras para completar el saneamiento en Neda
Redacción
Responsables autonómicos y municipales junto al punto de recarga

Cerdido impulsa su transición energética con el apoyo del Fondo de Compensación Ambiental
Redacción
Lombardía espera que su equipo recupere sensaciones en este importante duelo

El Valdetires se busca ante su afición para encontrar sensaciones, juego y puntos
Miriam Tembrás