El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su partido ante el Cacereño
El partido que el Racing jugará frente al Cacereño con motivo de la vigésimo séptima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF se disputará a las 20.30 horas del domingo 8 de marzo.
El encuentro se jugará en el estadio de A Malata y será el que cierre esta jornada liguera, ya que los otros nueve tendrán con anterioridad.
El cuadro verde, que está luchando por meterse en las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda, recibirá a un rival que lucha por conseguir la permanencia en Primera RFEF.