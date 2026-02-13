Cerca de 70 racinguistas adquirieron su entrada para ver el partido de Tenerife

Los aficionados del Racing ya se desplazaron de forma masiva a Lugo PRSJ

Al final fueron cerca de setenta los aficionados que adquirieron en las oficinas que el Racing tiene en A Malata las entradas, a un precio de quince euros, para presenciar en la grada destinada a la afición visitante el partido que enfrentará al cuadro verde con el Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López. A lo largo de la jornada del viernes, estos seguidores recibirán por parte del club insular las localidades a través de un correo electrónico.

De estos seguidores, más de medio centenar –concretamente 52– corresponden a la excursión organizada por la peña Morandeira, que tiene prevista su salida en la jornada del viernes. Es la manera de demostrar que, a pesar de la importante distancia que separa Ferrol de Santa Cruz de Tenerife, siempre hay aficionados de la escuadra de la ciudad naval en cualquier escenario en el que juegue el equipo ferrolano, en este caso dentro del campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF en el que compite la escuadra verde este curso.

Si a todos estos seguidores se suman los que residente en las islas Canarias y vayan a acudir a este partido, seguramente será alrededor de cien las personas que acudan a ver el choque de la vigésimo tercera jornada del campeonato liguero. En él, la escuadra ferrolana se enfrentará al líder de la categoría con la intención de sorprenderlo y arrebatarle los tres puntos en juego.