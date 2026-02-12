La mejoría del Racing de Ferrol pasa por competir más y mejor

Fernández Romo, durante su primer entrenamiento con el Racing Jorge Meis

El Racing visita al Tenerife, el mejor equipo del grupo 1 de Primera RFEF en casi todos los aspectos (puntos sumados, goles marcados y encajados, rendimiento en casa y a domicilio, deportividad...) y un rival que el entrenador racinguista, Guillermo Fernández Romo, cree que tiene “una fortaleza y un dominio aplastante”. Pero lo hace con la intención de seguir dando pasos adelante. “Tenemos que ir a jugar nuestro partido sin ningún tipo de miedo ni de heroicidad”, expone.

Y eso, desde una situación en el que no ve ni mayor ni menor motivación a la de la semana pasada contra el Lugo, pasa por “tener una mentalidad correcta cada jornada. Es una de las mejoras que tenemos que hacer”, dice el preparador racinguista. Además, Fernández Romo espera que en este partido se vea “mucho más tiempo de conexión de los que vayan a saltar al campo, dentro de una voluntad muy positiva de todo el equipo. Tenemos que competir el mayor tiempo que sea posible del encuentro”.

Y, aunque los tres puntos que se van poner en juego en el Heliodoro Rodríguez López valen tanto como los que se disputan en cualquier otro escenario o frente a un rival de menos campanillas, el preparador es consciente de que “cuando eres capaz de ser competitivo ante un contrario de este nivel, puede que sintamos una mayor conexión entre todos”. De hecho, más allá de que sea ante uno u otro rival, el preparador expone que “queremos sumar muchos puntos porque eso nos acercaría a recuperarnos del todo, tanto clasificatoria como anímicamente, así que podemos decir que lo que no es este enfrentamiento es un todo o nada”.

El partido contra el Tenerife da comienzo a una parte del calendario especialmente exigente, ya que el siguiente rival al que se va a enfrenta el Racing es el Celta Fortuna, segundo clasificado y que visitará el viernes de la semana que viene el estadio de A Malata. Y, partiendo de la base de que “ya sabía que nos teníamos que enfrentar a todos los rivales”, prosigue este razonamiento recordando que “estos puntos valen lo mismo que cuando lleguen los partidos ante otro tipo de rivales de la clasificación de la categoría”.

Aportación

Este será el tercer partido en el que esté disponible el mediocentro Fabio González –“es un jugador que encaja rápidamente en lo que queremos”, destaca entrenador racinguista– y la segunda en la que puede contar con los delanteros Azkune y Martim Barreiro, que frente al Lugo jugaron dos y 27 minutos, respectivamente. Y, ante esta situación, Guillermo Fernández Romo explica que “a los jugadores, cuando los tengamos, los tenemos que ir poniendo poco a poco”.

Será la manera de que tanto él como la afición los vayan conociendo y ven las prestaciones que pueden dar. Sobre todo una afición que, a pesar de lejano del viaje, va a desplazarse para apoyar al cuadro verde en este partido. “Me parece una noticia extraordinaria que la gente viaje para poder darles con nuestro esfuerzo un buen resultado”, dice.